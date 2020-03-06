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河樂廣場 無縫連結台南雙核心舊城區

中央社 / 台南6日電

府城開台後，逐漸在安平區及中西區形成聚落，這兩個舊城區是台南文化的核心，中國城被夷平蛻變成河樂廣場後，也讓雙核心無縫連結，從舊市區往安平遠眺，天際線夕陽就在眼前。

法國凱旋門是巴黎市區的軸心，各幹道向四方放射，台南市中西區湯德章紀念公園（日治大正公園、光復後更名為民生綠園）就如同是府城凱旋門般地存在，市區7條幹道匯集於此。

從荷據時期以降，湯德章紀念公園周遭就是府城舊城區的核心，和沿海安平舊城區東西呼應，中西區和安平區這2個核心構築了台南的起源和文化，明鄭、清領、日治建築隨處可見，台灣殖民400年的歷史，就在這裡開始、延續及壯大。

中正路是匯集湯德章紀念公園的7條幹道之一，卻不像凱旋門軸心幹道般地筆直，這條道路至忠義路時突然斜彎通到台南運河，這種突轉的彎曲路形在台南並不罕見，台南很多中老年人都知道，舊市區筆直道路多是日治規劃，不規則的彎曲，肇始於光復後的都市計畫，但也非條條彎曲道路都是如此。

中國城就在中正路的末端，這座宛如鬼域的建築，擋住從市區眺向安平沿海天際的視線，當然，以前的府城人不是很在乎，當時的人也只是把中國城後方的台南運河視為污水穢物的排水溝而已。

不過，時代的變遷，環保意識抬頭，毒瘤般存在的中國城被夷平了，這個時代的府城人才發現少了中國城，中西區舊城區的視野更遼闊，清澈的藍天不是天天都有，卻讓人有機會望向更遠的天際及落日，環境更親人。

遊客從台南火車站下車往舊城區移動，再從中正路前進安平區，視野無礙，透過T-Bike、公車、步行，就能直通河樂廣場，體驗這個廣場的親水環境後，穿越環河街，台南運河映入眼簾，這裡不論是選擇搭船或步行，都能享受台南水景的美好，就這樣一路逛到安平舊城區。

對台南2個文化核心城區來說，中國城微不足道，遊客繞點路還是能到想去的古蹟景點，但對整個台南市容來說，中國城宛如眼睛裡的一粒沙，始終讓人不舒服，無時無刻不想去之而後快，如今，這粒細沙終於不復存在。

建築 火車站

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