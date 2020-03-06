快訊

劉真與死神搶命30天了！她驚曝「黃金時間錯過了」

廣告人范可欽涉背信遭通緝 台中警漏夜移送北檢

消失的中國城 台南曾有的繁華指標

中央社 / 台南6日電

中國城，台南青壯一輩只知道這座建築是治安毒瘤，就像是巨獸張著大口盤踞在中西區中正路末端，但對年過50的中老年人來說，這裡是台南1980年代繁華的指標，也是時尚的起點。

中國城建於1983年，正值曾任國民大會議長蘇南成執政台南市時期，綽號「大頭仔市長」的他，祭出鐵腕，開闢拓寬台南市中西區、北區諸多舊城區道路，中國城是他在府城的豐功偉業之一，當時市府整治淤積的台南運河「盲段」，填平後建了這座面積1.54公頃的巨大建築，成為綜合商業大樓。

這座擁有中國傳統建築外觀的商城，讓府城人首次見識有別於當時在中西區民族路、公園路口遠東百貨之外不同風格的地下街商區，更帶動了當地中正商圈的發展，也使西門路和中正路口曾持續蟬聯多年的「台南地王」。

1980年代的中正商圈，涵蓋海安路「沙卡里巴」、國華街、康樂街，中正路、中國城的落成啟用，更讓中正商圈成為台南唯一炙手可熱的時尚區，在麥當勞才剛準備進軍台灣時，中正路就有規模龐大的「香斯麥」速食店，且採24小時營業，更遑論周遭的千大百貨、王冠百貨、年輕貴族、成衣商場、王后戲院、王子戲院等。

看在台南人的眼中，中國城就像台北信義區101大樓般的存在，走進這座地下2樓，地上最高11樓的商業建築，環狀透明的天花板，可看到戶外的藍天，室內還有戲院、遊戲場、「冰宮」等，全是當時最時尚的玩意兒，年輕人多泡中國城和中正路上，完全不會膩。

繁華腳步不停留，就這樣匆匆走過10多個年頭，直到前台南市長施治明決定開發引起諸多爭議及官司的海安路地下街工程，這個斥資數百億元的工程，截斷人潮，滿天塵土、巨大工程坑洞及重大機具機械聲，砍斷中正商圈的連結，店家開始出走，堅持留下來的攤商，無法抗拒公權力，只得接受市府安排，終至煙消雲散。

中國城的沒落就這樣起了頭，一發不可收拾，海安路地下街工程未帶來預期的繁榮，反而消滅了中正商圈，沒有人潮的中國城，成了藏污納垢的所在、治安的死角，雖然歷任台南市長終於想方設法解決海安路地下街工程的爛攤子，改變海安路的風貌，中國城還是沒有復甦。

2015年，當時執掌台南市的副總統當選人賴清德啟動「運河星鑽」計畫，決定夷平中國城，興建親水廣場時，除區段徵收引發的議論外，倒也贏得多數市民的認同，年輕一代更認為中國城是舊時代的產物，根本無法立足在這個資訊流通快速的新時代。

「中國城被拆除前，我曾走進地下街，只有入口處幾家店鋪亮燈營業做最後的掙扎，望向遠處是一片黑暗，宛如是座鬼城」台南1名中年人說，1987年讀大學時，曾蹺課偷偷地從台中騎機車到台南鹽水看蜂炮，不敢回家過夜，就窩在人聲鼎沸的中正路「香斯麥」睡覺，隔天清晨被警察叫醒，這段年少輕狂的歲月，就像是中國城曾有的繁華，回不去了。

建築

延伸閱讀

頭份國小校舍拆除重建工程流標15次 今終於動土

冬奧工程復工96% 國家雪車雪橇中心賽道開始製冰

也是鼠年 舊金山中國城120年前封城

影／工程警示不足？台東青年做完公益返家騎機車墜溝內

相關新聞

台南國小學校蓋得像旅店 學生巴不得要來上課

台南市南區龍崗國小因校舍老舊，前年拆除重建，建築師以海洋意象設計，結合帆船、龍、海浪打造不一樣的校園，居民都說，有如旅店...

疫情重創海上旅遊 觀光漁筏幾乎停擺疾呼停徵娛樂稅

嘉義縣東石鄉外海外傘頂洲，是國內最大漂移國土，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏，登洲觀光休閒，受新冠肺炎疫情衝擊，重創海上旅遊...

好康注意！即日起到3月底 女生到劍湖山玩只要100元

3月出遊的民眾有福了！劍湖山世界即日起至3月31日，除了所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，三月當...

效法志玲姐姐到台南辦戶外婚禮 送志玲版12禮嫁妝

新型肺炎冠狀病毒疫情疑慮未除，室內景點衝擊較大，台南市推出2020愛你愛妳戶外婚禮，結合婚紗產業、旅宿業與景點，今天在柳...

防疫不出門餐廳業績少4成 嘉義業者推防疫特餐便當

新冠肺炎疫情影響，企業、機關團體及民眾減少外出聚會用餐，餐廳、飯店業績大減4成，嘉義餐廳業者推出每個200元到300元的...

教特教孩子勤洗手 嘉市贈防疫酒精

新冠肺炎疫情延燒，各地都宣導勤洗手，但特殊教育的學生常會不由自主摸口鼻，嘉義市各界都發起捐乾洗手液給特教孩子，嘉義市政府透過嘉義社區發展教育事務基金會，捐贈250瓶攜帶型的防疫酒精給全市特教班的孩子，市長黃敏惠與基金會董事長李錫津昨天到民生國中「寶貝班」，捐贈每名特教學生2瓶防疫酒精。

雲林158商家 3月寵愛婦女

雲林縣政府昨天發起「寵愛婦女，Go 38」婦女友善商家招募活動，縣長張麗善號召158家商家在婦女節當日、當周或當月提供婦女各式優惠，劍湖山世界女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，3月當日壽星更可享受免費優待。

KLOOK在台合作城市 首站選台南

全球知名旅遊體驗預訂平台KLOOK，昨天宣布與台南市政府啟動雙邊合作，台南市長黃偉哲與KLOOK台灣市場行銷總監林耀民共同簽署合作備忘錄，將協助台南業者在今年6月底前上架至少100種台南商品，引導國內外遊客造訪台南，期許帶動台南旅遊商機。

防疫更嚴 奇美醫院9日起全面實施探陪病「123」新規定

因應新冠肺炎威脅，奇美醫學中心將於本月9日起，全面實施住院病房探病陪病限制，以「123」原則；即1人陪病、2人探病、每位...

疫情延燒 嘉義看守所製作口罩套、手工皂回饋鄉里

新冠肺炎疫情延燒，今天口罩實名制增加配售量，連帶口罩套成為搶手防疫物資，嘉義看守所兼鹿草分監指導女性收容人，製作可抽換的...

台南溪北邊緣化？特力屋要來新營引話題

大型知名DIY 修繕工具與材料連鎖店「特力屋」，將首度進駐台南溪北，落腳新營正加緊裝潢中，預計下月開幕。不過據知是開「社...

地方綠營建議中央「返國民眾一律居家隔離」

新冠肺炎疫情延燒，民進黨嘉義市黨部主委、嘉義市議員黃大祐說，雖然不能拒絕民眾出國遊玩的權利，但可請民眾簽個切結，無論去哪...

熱門新聞

男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎

新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

藝人瑞莎不滿約不到侯友宜見面 新北市府澄清：她經紀人婉拒

國家隊口罩機來了! 嘉義唯一口罩公司日增產10萬片

最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

瑞里紫藤花開 嘉義梅山下周將迎來浪漫紫色花道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。