防疫更嚴 奇美醫院9日起全面實施探陪病「123」新規定

因應新冠肺炎威脅，奇美醫學中心將於本月9日起，全面實施住院病房探病陪病限制，以「123」原則；即1人陪病、2人探病、每位探病者限30分鐘，呼籲防疫期間民眾應盡量減少進出醫院，以視訊或電話探病代替。

奇美醫學中心說明，加護病房探病僅限上午時段，一般病房探病時間限定中午12點到下午1點及下午5點到6點，發放的陪伴證、訪客證均有識別條碼，供登錄病人訪客資料建檔。

奇美醫學中心表示，陪病者、探病者均需刷健保卡查詢相關旅遊史等才能進入醫院，全程需配戴口罩，並依登錄資料領取憑證進出病房。

且即日起醫院大門開放時間為上午6時至下午9時，晚間9點後限持有「陪伴證」陪病者1人留院，並封閉1號門和4號門禁止進出。

為進一步保障病人及醫護人員安全，奇美醫學中心也落實分艙、分流管理，將護理人力進行照護區域區隔，採固定段落照顧、大小夜班固定班別及不跨區支援等，而肺炎個案一律收治胸腔科或感染科，專區收治，區隔動線。