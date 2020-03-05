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發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

疫情延燒 嘉義看守所製作口罩套、手工皂回饋鄉里

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義看守所兼鹿草分監長林豐材（右二）代表各捐贈500個口罩套及手工皂，給在地鹿草鄉長楊秀玉（ 左二）。圖／看守所提供
嘉義看守所兼鹿草分監長林豐材（右二）代表各捐贈500個口罩套及手工皂，給在地鹿草鄉長楊秀玉（ 左二）。圖／看守所提供

新冠肺炎疫情延燒，今天口罩實名制增加配售量，連帶口罩套成為搶手防疫物資，嘉義看守所兼鹿草分監指導女性收容人，製作可抽換的棉布口罩套，結合技能訓練製作的手工皂，看守所長林豐材代表各捐贈500個口罩套及手工皂，給在地鹿草鄉長楊秀玉。

林豐材說，這批防疫物資請鄉公所，發送弱勢族群、年長者及清潔隊員，敦親睦鄰，讓收容也能參加防疫，回饋社會，關懷年長弱勢族群；楊秀玉感謝看守所送來防疫物資。

看守所說，自製口罩套不對外販售，搭配醫療口罩使用，防止口沫直接弄髒醫療口罩，延長口罩壽命，所方遴選5名女收容人，結合在地熱心公益的嘉義針車行老闆吳震泓，捐出2台縫紉機，製作口罩套。

收容人從打版、剪布、熨燙立體折線、車縫邊線、翻面縫合等，透過細心步驟製作美觀、透氣性佳的棉布口罩外套，費時一周多縫製完成。

「知道口罩套送弱勢長輩，我們努力去做」製作口罩套的收容人說，雖然時間緊迫，但做得很起勁，不敢鬆懈，能夠參與製作，加入抗疫行動奉獻心力，感到很有意義。看守所為鼓勵民眾勤洗手防疫，由技訓班收容人製作手工皂500個，贈送公所統籌發放。

嘉義看守所各捐贈500個口罩套及手工皂，給在地鹿草鄉公所。圖／看守所提供
嘉義看守所各捐贈500個口罩套及手工皂，給在地鹿草鄉公所。圖／看守所提供
嘉義看守所方遴選5名女收容人，結合在地熱心公益的嘉義針車行老闆吳震泓，捐出2台縫紉機，製作口罩套。圖／看守所提供
嘉義看守所方遴選5名女收容人，結合在地熱心公益的嘉義針車行老闆吳震泓，捐出2台縫紉機，製作口罩套。圖／看守所提供

口罩 嘉義 新冠肺炎

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