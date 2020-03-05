疫情延燒 嘉義看守所製作口罩套、手工皂回饋鄉里
新冠肺炎疫情延燒，今天口罩實名制增加配售量，連帶口罩套成為搶手防疫物資，嘉義看守所兼鹿草分監指導女性收容人，製作可抽換的棉布口罩套，結合技能訓練製作的手工皂，看守所長林豐材代表各捐贈500個口罩套及手工皂，給在地鹿草鄉長楊秀玉。
林豐材說，這批防疫物資請鄉公所，發送弱勢族群、年長者及清潔隊員，敦親睦鄰，讓收容也能參加防疫，回饋社會，關懷年長弱勢族群；楊秀玉感謝看守所送來防疫物資。
看守所說，自製口罩套不對外販售，搭配醫療口罩使用，防止口沫直接弄髒醫療口罩，延長口罩壽命，所方遴選5名女收容人，結合在地熱心公益的嘉義針車行老闆吳震泓，捐出2台縫紉機，製作口罩套。
收容人從打版、剪布、熨燙立體折線、車縫邊線、翻面縫合等，透過細心步驟製作美觀、透氣性佳的棉布口罩外套，費時一周多縫製完成。
「知道口罩套送弱勢長輩，我們努力去做」製作口罩套的收容人說，雖然時間緊迫，但做得很起勁，不敢鬆懈，能夠參與製作，加入抗疫行動奉獻心力，感到很有意義。看守所為鼓勵民眾勤洗手防疫，由技訓班收容人製作手工皂500個，贈送公所統籌發放。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言