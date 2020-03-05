疫情延燒 嘉義看守所製作口罩套、手工皂回饋鄉里

新冠肺炎疫情延燒，今天口罩實名制增加配售量，連帶口罩套成為搶手防疫物資，嘉義看守所兼鹿草分監指導女性收容人，製作可抽換的棉布口罩套，結合技能訓練製作的手工皂，看守所長林豐材代表各捐贈500個口罩套及手工皂，給在地鹿草鄉長楊秀玉。

林豐材說，這批防疫物資請鄉公所，發送弱勢族群、年長者及清潔隊員，敦親睦鄰，讓收容也能參加防疫，回饋社會，關懷年長弱勢族群；楊秀玉感謝看守所送來防疫物資。

看守所說，自製口罩套不對外販售，搭配醫療口罩使用，防止口沫直接弄髒醫療口罩，延長口罩壽命，所方遴選5名女收容人，結合在地熱心公益的嘉義針車行老闆吳震泓，捐出2台縫紉機，製作口罩套。

收容人從打版、剪布、熨燙立體折線、車縫邊線、翻面縫合等，透過細心步驟製作美觀、透氣性佳的棉布口罩外套，費時一周多縫製完成。