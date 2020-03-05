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台南溪北邊緣化？特力屋要來新營引話題

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
大型知名DIY 修繕工具與材料連鎖店「特力屋」落腳台南市新營，預計下月開幕，連日來地方討論度高。記者謝進盛／攝影
大型知名DIY 修繕工具與材料連鎖店「特力屋」落腳台南市新營，預計下月開幕，連日來地方討論度高。記者謝進盛／攝影

大型知名DIY 修繕工具與材料連鎖店「特力屋」，將首度進駐台南溪北，落腳新營正加緊裝潢中，預計下月開幕。不過據知是開「社區店」，規模較現有店面較小，連日來引來鄉親們不同看法，引起熱烈討論。

「『特力屋』要來新營了！...」、「不要再說溪北（新營）邊緣化了！...」這幾天特力屋醒目的橘色招牌掛全聯超市新營金華店後方；不少人才恍然大悟，原來近月來工人進出頻繁的倉庫就是特力屋據點，目前仍持續內部裝潢及店面裝修，預估最快下個月開幕。

據悉，與一般大型據點相較，特力屋新營店規畫為「社區店」，賣場約200坪，部分商品也會區別、調整，不少鄉親也在「新營人」、「台南點」等臉書、IG社群披露，引起熱烈討論。有人難掩失望說，感覺社區店逛起來還是跟一般店有差，如果賣場比照各地據點，那就更完美了。

「當然是熱烈歡迎啊！」居住在新營多年的李姓市民表示，目前都得遠至前往嘉義或台南（仁德），特力屋落腳後就不必老大遠奔波了，生活機能也更好，當然歡迎來啊。

外號「阿中」的退休公務員也說，「無魚蝦也好！」他說，新營區雖然沒大型百貨公司、電影院，但公共設施、綠地規畫相當好，交通便利，近8萬人也剛好，業者開社區店，有商業考量。

公務員 嘉義

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