「返國民眾一律居家隔離」 地方綠營建議中央

新冠肺炎疫情延燒，民進黨嘉義市黨部主委、嘉義市議員黃大祐說，雖然不能拒絕民眾出國遊玩的權利，但可請民眾簽個切結，無論去哪個國家，返台後一律居家隔離14天，才能有效杜絕疫情，將向立法委員或衛福部提出建議。

近日因疫情延燒，雖然嘉義縣市尚未有確診案例，但大量活動都取消，黃大祐更加專注走訪地方，聽取民間聲音，發現民眾對疫情仍然很憂心，便提出返國後「一律居家隔離」的想法。

黃大祐說，目前台灣尚未被歸類為社區感染，因為多個案例都是由境外轉入，再與家人接觸傳染出去，目前禁止國際郵輪靠泊台灣港口，海運已隔絕，但空運仍有往來，可能會有潛在傳染風險，尤其現在新冠肺炎的潛伏期可達到二到三周以上。

他說，若返國民眾一律居家隔離後，台灣還有感染案例，那代表可能有社區感染，可以清楚知道目前國內疫情到哪個階段，讓疫情更加明朗化，雖然一開始民眾可能會有反彈聲浪，但國人生命安全其實更大於經濟，「非常時期要有非常手段」。