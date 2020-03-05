三八婦女節女警分局長送花 要求男同事做這件事

3月8日國際「婦女節」，台南市佳里警分局長斯儀仙及警友辦事處主任周文雄提前在今天準備香水蓮花與卡片，贈與分局全體同仁及轄內里長、警友等，除了慰勞堅守崗位又要兼顧家庭的辛苦女性同仁，男警收到禮物也可藉此轉送背後偉大的母親或老婆，期待「性別和諧從佳里（家裡）出發」。

新化警分局為表達對撐起半邊天的女性員工在工作辛勞之餘，尚需承擔家庭責任，分局長許芳毅今利用分局周報會議前夕，贈送每位女性玫瑰花，感謝女性員工平日的辛勞與付出，參加女性共13人，其中女警4人、女性行政人員5人、工友4人。

佳里警友辦事處主任周文雄表示，警察工作辛苦，女警要兼顧家庭及工作非常不容易；男警能在工作上付出，要感謝背後家人尤其是配偶及母親的支持，在特殊節日一定要把握機會表達謝意，提醒警察同仁要多關懷家庭，照顧好自己的健康，在佳警為治安奉獻時，警友辦事處會作為警察最強力的後盾。

佳里分局長斯儀仙指出，透過贈花，要求分局男性同仁體恤另外一半的辛勞，回家一定要向母親、妻子表達感謝，把愛說出來，希望由佳里分局開始提倡性別和諧，經由家庭和樂及兩性相互尊重減少彼此間的衝突，降低家暴案件發生，達成宜居城市的願景。