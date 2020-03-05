攜手防武漢肺炎 黃偉哲郭信良合拍拱手不握手短片

武漢肺炎蔓延，台南市長黃偉哲和台南市議會議長郭信良今天合拍防疫短片，宣導大眾「拱手不握手」；兩人雖是府會首長，也得經過額溫測量才能進入市府大樓。

黃偉哲、郭信良兩人今天下午拍攝防疫短片，宣導「拱手不握手」，並親自示範洗手口訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，用影片展示防疫知識。

黃偉哲指出，政治人物常需接觸群眾、有很多握手的機會，值此武漢肺炎防疫期間，希望大家體諒理解，響應「拱手不握手」的防疫運動，以拱手代替握手，避免人與人肢體接觸，互相保護。

剛從美國訪問返台的郭信良則表示，目前，台灣疫情依舊嚴峻，美國國防部推測30天內可能是疫情的高峰期，因此，常跑行程、和民眾接觸的民意代表，可能是感染的高危險群。

郭信良說，民意代表若感染武漢肺炎，可能難以追蹤掌握接觸過的人群，台南市議會才推動「拱手不握手」防疫運動，盡量減少感染風險，也希望透過防疫影片的拍攝，讓更多人知道這個運動。