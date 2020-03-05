防疫不忘拚經濟 雲林邀商家寵愛婦女推優惠

武漢肺炎疫情延燒，雲林縣多間商家生意受到影響，雲林縣政府邀集縣內158間商家發起「寵愛婦女、Go 38」，在婦女節當天或當週、當月提供縣內婦女各式優惠，刺激消費。

雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞等人今天象徵性地共同為參與寵愛婦女活動的商家掛上「Go 38」牌子，參與活動的158間商家遍及雲林縣20鄉鎮市，行業別包括食衣住行育樂。

雲林縣國民運動中心總執行長郭瑞龍表示，許多民眾近來因疫情而避免到大型集合場地，讓運動中心來客率減少3、4成，中心努力宣導運動可以增加免疫力，所以3月配合縣政府活動鼓勵婦女把握機會動起來。

張麗善指出，感謝所有店家全力配合，每間商家各有創意也有誠意，歡迎婦女到友善商家消費，可以的話，希望先生能一起陪同，讓另一半感覺被寵愛，促進經濟，也能提升幸福感。

雲林縣工策會總幹事許宇甄說，雲林縣內截至目前為止，沒有武漢肺炎確診案例，但民眾減少外出消費，衝擊到經濟，除了中央提出振興抵用券，地方政府也努力協助企業行銷。

雲林縣社會處提醒，部分店家優惠僅針對雲林縣婦女，請攜帶身分證以便查驗，如欲知婦女友善商家詳細內容，可上雲林縣政府網站及雲林縣政府社會處臉書（Facebook）專頁查詢。