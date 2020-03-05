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影／揪甘心! 南科推異丙醇發送機 憑身分證免費拿
台灣防疫再升級！南科引進實名制異丙醇發放機，安排今下午3點及明上午10點在台南、高雄園區免費發放500毫升裝75%異丙醇消毒液，預計將發送400瓶，民眾可憑身分證操作領取，每人限領１瓶，發完為止。
這項新創販賣機係由南科TAIRA加速器輔導的新創公司業安科技開發，由現有自動販賣機升級改裝完成，日前於台北市試營運推出實名制口罩販賣機，在媒體以及網路掀起話題。
為協助防疫及滿足園區從業人員各種購物需求，這次正式進駐南科台南、高雄園區，機台24小時設置，每次最多可裝置150瓶，也可線上查閱剩餘數量，避免民眾奔波，也可減少排隊購買群聚傳染風險。
李長榮化工表示，異丙醇為酒精（乙醇）替代品，為酒精棉片主成分，坊間販售瓶裝酒精成分大多是乙醇，異丙醇是「酒精替代品」，在醫學界則被稱為「擦拭用酒精」，像一般酒精棉片，便有70%成分是異丙醇，也可用於消毒。
下午由南科管理局主任秘書陳瑞環、李長榮化工副廠長方榮祥、業安科技執行長黃建堯一起主持啟動儀式。黃建堯說，當初開發此款實名制發放機，有點像「進階版」自動販賣機，原要用於一般商業用途，結果因這波疫情改裝後意外派上用場。
外界關切可能引發資安問題，黃建堯表示，每張卡僅能限領１瓶，機器掃描身分證後，只會產生一組亂碼，讓機器可以判斷民眾是否重複領取，不會留下個資紀錄，請民眾放心。
「讓長輩操作更便利！」業者說，先前口罩販賣機有不少長輩不熟悉QRCode識別操作，「手抖」掃描證件時間較長，經改良後這次將機台外加裝證件架，讓民眾可直接把卡放置在插槽內，固定證件後掃描，節省時間。
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