台南府會合力防疫 黃偉哲、郭信良推「拱手不握手」

為避免新冠肺炎疫情擴散，台南市議長郭信良今天下午前往台南市政府，與市長黃偉哲一起宣導「拱手不握手，大家勤洗手」，府會雙長合體，宣示協力防疫的決心。

黃偉哲、郭信良今天下午為宣導防疫拍影片，兩人先是在市政府入口處碰面，以「拱手」互相打招呼，並量測額溫，確定沒有發燒才進入市府，接著再到市長室示範洗手，呼籲大家拱手不要握手，勤洗手很重要。

黃偉哲表示，手部清潔很重要，政治人物常碰到很多人要握手的機會，但一個人要接觸很多人，所以盡量避免握手，用拱手致意，這不是不禮貌，而是在疫情期間避免造成對方困擾。