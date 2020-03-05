聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南府會合力防疫 黃偉哲、郭信良推「拱手不握手」
為避免新冠肺炎疫情擴散，台南市議長郭信良今天下午前往台南市政府，與市長黃偉哲一起宣導「拱手不握手，大家勤洗手」，府會雙長合體，宣示協力防疫的決心。
黃偉哲、郭信良今天下午為宣導防疫拍影片，兩人先是在市政府入口處碰面，以「拱手」互相打招呼，並量測額溫，確定沒有發燒才進入市府，接著再到市長室示範洗手，呼籲大家拱手不要握手，勤洗手很重要。
黃偉哲表示，手部清潔很重要，政治人物常碰到很多人要握手的機會，但一個人要接觸很多人，所以盡量避免握手，用拱手致意，這不是不禮貌，而是在疫情期間避免造成對方困擾。
郭信良說，畢竟民意代表是高危險群，跑的行程很多，若感染新冠肺炎，難以掌握其他接觸者，所以推動「拱手不握手」運動，希望大家一起響應。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言