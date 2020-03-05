學費全免吸引幼兒園學生 大埔國中小擴建教室

嘉義縣偏鄉學校大埔國民中小學附設幼兒園，由鄉公所全額補助就讀費用，但因幼兒園學生人數增加2分之1，教室不敷使用，因此向中央爭取到4千萬元經費擴建教室，今天動土。

正當嘉義縣所有偏遠學校學生數不斷減少之際，大埔國民中小學附設幼兒園的學生人數卻從106年的24名，逐年增加至今年的37名，足足成長2分之1。

校方提出幼兒園教室擴建暨社區共讀站興建規劃，經嘉義縣府提報中央前瞻計畫，成功獲得新台幣4千萬元補助，今天舉行動土典禮。

嘉義縣大埔國民中小學校長林子欽接受中央社記者訪問表示，4年前因為學生人數減少，大埔國中與大埔國小合併，成為大埔國民中小學，大埔鄉公所為了讓學校永續經營，通過全額補助學生就讀大埔國中小及附設幼兒園費用，幼兒園人數也因此逐年增加。

大埔鄉長吳明勲表示，曾文水庫位於大埔鄉，經濟部水利署南區資源局每年提供水庫回饋金給鄉公所，利用這筆錢補助學生，舉凡學雜費、書籍費、課後教學、營養午餐等都由公所支出，在大埔鄉國民中小學從幼兒園讀到國中，完全不用花錢。

林子欽指出，學校位於偏遠山區，目前只有幼兒園人數增加，國中、國小人數依舊持續遞減，除讀書免費，學校也以特色教學留住學生，期待在地學生能回流，也歡迎外地學子來就讀，學校會提供免費住宿。

嘉義縣教育處長陳添丁今天也代表縣長翁章梁主持動土典禮，他說，工程預定興建2層樓高，共300坪空間，一樓有4間幼兒園教室，二樓有1間社區共讀站，完工後將提供幼兒、學童和社區居民嶄新的閱讀休閒空間。

大埔國小校友、前新北市議員張瑞山與新北市議員女兒張維倩今天也專程返鄉，參加動土典禮，並捐贈學校新台幣20萬元教育基金。