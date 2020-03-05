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廉政平台啟動 確保台南安平再生水廠如質完工

中央社 / 台南5日電

台南安平再生水廠正值招標階段，台南市長黃偉哲今天宣布啟動廉政平台，讓廉政署、台南地檢署及調查局審視這個工程，也建立民眾的信賴。

台南市安平再生水廠新建工程廉政平台今天在台南市永華市政中心啟動，宣示營造優質公共工程採購環境的決心。

黃偉哲表示，安平再生水廠將供應南科廠商重要製程需要用水，這是必要的工程，才不致於排擠民生用水；市府成立廉政平台就是希望澄清大眾對大型公共工程的疑慮，藉由廉政署、南檢及調查局共同審視監督，確保如質完成。

安平再生水廠新建工程是中央的「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」中的6座示範廠之一，目標是將放流水回收再利用供給南科使用，涉及諸多高科技廠商的生產營運。

出席啟動儀式的廉政署長鄭銘謙表示，事前防範不僅可診斷出潛存風險，提供對策，為機關清廉把關，也可排除不當干擾或外力，順利推展行政業務。

台南地檢署檢察長林錦村則呼籲公務人員勇於任事，提升公共工程品質，廠商也勿用不當外力介入公共工程，應透過合法運作獲取合法合理的利潤，南檢將全力協助廉政平台功能的執行。

目前，台南安平再生水廠招標中，預定6月結標後動工，工程總經費新台幣44億元，預定民國111年6月完工後供水給南科。

南科 黃偉哲 污水

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