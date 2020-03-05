瘋完黃金風鈴木還有什麼？來嘉義市看南洋櫻

全台瘋黃金風鈴木，嘉義市最近也盛開南洋櫻，世賢路北段靠近忠孝路共有145株南洋櫻，全長500公尺，北香湖公園在文化路側管理室旁與音符區，也有南洋櫻盛開的風景，嘉義市府鼓勵市民前來賞櫻花之美。

嘉義市建設處表示，南洋櫻每年約在2月底3月初開花，花期1到2周，南洋櫻枝枒上掛滿成串淡粉色的小花朵，空氣中還會飄散淡雅的清香，市民朋友不用跑遠，在世賢路、北香湖公園也可以賞櫻。

建設處長陳光興善於種植花草，他栽種的台灣最小蘭花「綬草」也悄悄開花，由於台灣最小蘭花-綬草通常在清明時節開花，今年也跟黃花風鈴木一樣提早綻放，因此成為建設處同仁在忙碌工作之餘的話題。

陳光興說，台灣最小蘭花「綬草」是台灣最小的平地野生原生蘭花，花僅約0.5公分寬，小巧的花莖綻放出粉嫩花朵，小花在花莖上會以左、右旋的螺旋或直線等形狀排列，宛如一條綬帶花紋盤莖而上，造型特殊又美麗。

綬草與大多數蘭花一樣，對生活環境的要求較高，需要濕潤肥沃的土壤、共生菌、根菌以及其他生物的共同作用才能生長得很好。綬草開花順序由基部開始，平均每天向上開花一朵，每朵花開花謝約兩周，一棵綬草賞花期約可長達一個月。

陳光興說，大家在防疫期間工作量大、心情也比較緊張，把握一點點時間走出戶外、到公園散步或學著種植花草，不僅美化空間，有助減輕壓力與放鬆心情，以更好的心情一起繼續防疫。

嘉義市最近也盛開南洋櫻，市府鼓勵民眾多出門賞花走走。圖／嘉義市府提供