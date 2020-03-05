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拆一半爆紅的防空洞 當年保管的85歲老刑事有話說

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化區大目降文化園區保留一座日據時期防空洞，當年保管的老刑事出面說是「民防指揮所」，並非防空洞。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區大目降文化園區保留一座日據時期防空洞，當年保管的老刑事出面說是「民防指揮所」，並非防空洞。記者吳淑玲／攝影

台南市新化區和平街有一座拆一半的防空洞，在文史工作者搶救下保留下來，但成了「開頂防空洞」，地方考據是日據時期新化郡役所附屬建築，已有80多年歷史，但今年85歲的退休刑事警察涂徹義出示民國44年他的任職書，表示這是台南縣民防指揮部新化區指揮所，當年他是保管者，並非「防空洞」，認為目前的文史記錄有出入。

台南市大目降文化園區志工大隊長、也是新化社區營造協會前理事長王榮森表示，他從小就住在新化郡役所附近，曾經有多座防空洞，小時候常攀爬遊戲，在原郡役所內的兩座防空洞均已拆除，曾經也有人提出目前保留的半座防空洞是光復後才興建的「民防指揮所」，但有專家說，拆除的鋼筋是日據時期的建材，是否是從日據時期防空洞轉為民防指揮所使用，會再進一步考證。

今年85歲的涂徹義說，民國44年他才21歲，擔任的是台南縣民防指揮部新化區指揮所的辦事員，當年編制是一位主任、一位督察、兩位辦事員，還有兩名接線生，當時是分局長岳秉卿兼任民防指揮所主任，每次演習時，主任要進入指揮所內，當時是手搖電話，透過接線生接通連絡，他是保管鑰匙的人，當年的接線生許金鳳和姚美惠已80多歲，但仍健在，可見證這段歷史。

涂徹義隔年考上警員班31期，調派在全省各地服務，也當上刑事小組長，退休後定居新化，高中畢業後的第一份工作「台南縣民防指揮部新化區指揮所的辦事員」任職書，保留至今已經65年，日前他專程去看當年負責保管的「民防指揮所」，看到解說牌是「防空洞」認為和真正的歷史有出入，希望提出給相關單位參考。

這處防空洞位在大目降文化園區內，因閒置多年成為髒亂點，民國94年時新化警分局報廢後計畫進行拆除，當時的新化社區營造協會理事長王榮森及地方人士合力請命保留，認為這是日治時期新化郡役所附屬的建物，已有80年以上，在日據時期防空洞均被拆除後，是僅存結構最完整的1座，有其歷史意義，目前保留「開天窗」型態，也是地方導覽的重要景點。

台南市新化區85歲老刑事涂徹義出示65年前他擔任台南縣民防指揮部新化區指揮所服務證明書，盼為民防指揮所正名。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區85歲老刑事涂徹義出示65年前他擔任台南縣民防指揮部新化區指揮所服務證明書，盼為民防指揮所正名。記者吳淑玲／攝影

日據時期 文史工作者 社區營造

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