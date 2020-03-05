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吳鳳科大推在地食材食譜 提升免疫力兼幫農民
新冠肺炎疫情造成許多當季農產品滯銷，嘉義縣吳鳳科技大學今天上午推出一系列運用嘉義當地食材製作的餐點及養生茶，食譜簡單易做，除了能提升民眾自我保護力，也能協助農民並刺激民眾消費。
吳鳳科大餐旅管理系張宏德主任表示，本次研發的食譜多以在地食材香菇、鳳梨等為主軸，內容包含金銀花養生茶、麻油雞腿肉小米粥、柳橙桂花鮮干貝盅等，其中以金銀花為首的養生茶，簡單易煮加上金銀花所含綠原酸的生物活性，能促進人體新陳代謝，對於調節人體功能、提高免疫力極有幫助。
嘉義縣吳鳳科技大學餐旅管理系與嘉義縣中埔鄉農會、梅山鄉農會合作，整套食譜由具有40年廚藝經驗的教授葉國献研發，並經過有20年烘焙經歷的教授賴毓宏與農會多次討論擬定，將兩個農會盛產的農產品融入食譜，未來也將透過農會家政班教學，將這套餐點推廣至民眾家中。
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