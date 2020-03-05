黃敏惠化身小班長 教特教孩勤洗手、酒精隨身帶

新冠肺炎疫情延燒，各地都宣導勤洗手，但特教班的學生常會不由自主摸口鼻，嘉義市府透過嘉義社區發展教育事務基金會，捐贈250瓶攜帶型的防疫酒精給每名特教班的孩子，鼓勵他們勤洗手。

嘉義市長黃敏惠與嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津今天到民生國中「寶貝班」，捐贈給每名特教學生兩瓶防疫酒精，黃敏惠也化身「防疫小班長」，現場教大家如何洗手、擦桌椅，並示範如何稀釋漂白水，孩子們在教學下，都把桌椅擦得亮晶晶，

民生國中校長陳明君說，現在第一優先就是教導孩子勤洗手，但特教班孩子會不自主觸摸臉部，需要手部清潔，有了隨身攜帶的酒精，可以隨時洗手，也讓學習緩慢的孩子，養成這個習慣，感謝各界幫忙。

李錫津說，為嘉義市特教班的孩子提供75%的酒精，讓孩子們帶在身上，隨時隨手消毒，保護自己保護大家，全民一起防疫。

黃敏惠表示，今天民生國中寶貝班所有孩子對於洗手七字訣「內外夾弓大力腕」、量體溫、怎麼清潔課桌椅都非常清楚，且堅持天天落實，孩子們做的這麼好，真的很讓人感動，代表老師與學校非常用心教育。