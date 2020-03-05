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雲林158家業者寵愛婦女 三八節提供優惠

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
38婦女節將至，雲林縣府今天發起「寵愛婦女，Go 38」婦女友善商家招募活動，號召縣內158家商家，在婦女節當天、當周或當月提供婦女各項優惠。記者李京昇／攝影
38婦女節將至，雲林縣府今天發起「寵愛婦女，Go 38」婦女友善商家招募活動，號召縣內158家商家，在婦女節當天、當周或當月提供婦女各項優惠。記者李京昇／攝影

38婦女節將至，雲林縣府今天發起「寵愛婦女，Go 38」婦女友善商家招募活動，號召縣內158家商家，在婦女節當天、當周或當月提供婦女各項優惠。

縣長張麗善等人今天宣布這項好消息，她說，婦女友善商家招募了縣內各式商家、百工百業，遍布縣內20鄉鎮市，食衣住行育樂、各大觀光工廠、特色飯店、魅力商圈、農會超市等都熱情響應。

也有許多熱心商家及特色商店，不限制身分別提供所有消費者優惠，希望透過此方式，來提醒縣民婦女節的來臨及其重要性。

另外，雲林縣國民運動中心也響應婦女節，當天舉行闖關體驗活動，規劃五十肩健康講座與快篩活動，搭配女性游泳免費體驗課程，還有Young Life體感設施及寶貝機健康測量儀器，闖關成功就有精美小禮物。

縣府社會處處長林文志指出，雲林縣有32多萬名女性，除38婦女節活動，縣府也致力於婦女福利服務，持續在20鄉鎮市辦理婦女培力、性別意識講座等，期望婦女福利的提供打破區域限制。

婦女友善商家詳細內容，歡迎至雲林縣政府網站及雲林縣政府社會處臉書查詢，也提醒所有雲林縣婦女三月份隨身攜帶身分證，以便身分查驗享受優惠。

38婦女節將至，雲林縣府今天發起「寵愛婦女，Go 38」婦女友善商家招募活動，號召縣內158家商家，在婦女節當天、當周或當月提供婦女各項優惠。記者李京昇／攝影
38婦女節將至，雲林縣府今天發起「寵愛婦女，Go 38」婦女友善商家招募活動，號召縣內158家商家，在婦女節當天、當周或當月提供婦女各項優惠。記者李京昇／攝影

婦女節 觀光工廠 身分證

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