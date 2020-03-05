國家隊口罩機來了! 嘉義唯一口罩公司日增產10萬片

新冠肺炎疫情延燒，口罩實名制今天增加1片配售，供應量增加，「國家隊」產製的口罩機台生產線，運抵嘉義縣市唯一的醫療器材公司朴子市昭惠實業公司廠房，完成測試，加入量產，每天增加10萬片，較舊生產線每天4萬片，產能大幅增加2倍以上，每天共可產製14萬片口罩。

「員工能為防疫盡心力，都感到很有意義，不覺得累」，昭惠實業資訊部主管黃瑞傑說，國家隊產製口罩機台運來後，先由工程人員指導操作，再移交作業人員接手操作，新機台一條龍產製，從原料不織布到外科用醫療口罩，一體成型，產品不再印上公司商標，統一印（made in taiwan）。

新機台加入，產能大幅提升，原一條生產線每天只能產製4萬片，新機台可以產製10萬片，為新機台增聘作業人力，另有國軍支援包裝的口罩人力，每天生產口罩，由工業局派駐人員清點管控。

作業員全都戴口罩、穿防護衣，認真操作產製，新機台由國家隊支援、長宏機械公司產製，從新北市五股裝車送達嘉義，台口罩機有口罩機、耳帶機、耳帶機輸送帶、原料架等不同零組件，經資深師傅打造。