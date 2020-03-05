KLOOK在台首站合作選台南 6月底前上架逾百商品

全球知名旅遊體驗預訂平台KLOOK今天宣布與台南市政府啟動雙邊合作，台南市長黃偉哲與KLOOK台灣市場行銷總監林耀民共同簽署合作備忘錄，將協助台南業者在今年6月底前上架至少100種台南商品，引導國內外遊客造訪台南，期許帶動台南旅遊商機。

KLOOK執行長暨共同創辦人林照圍今天上午透過視訊向黃偉哲等人致意，他表示，台灣一直是KLOOK的重要市場，去年啟動擴大投資台灣計畫，預計3年內投入20億元台幣，擴大徵才、強化夥伴關係及優化台灣旅遊市場，希望讓更多人體驗台灣的美好。

林照圍說，第一個合作城市選定台南，除了是看好台南的觀光潛力，在與南市府洽談的過程中發現雙方對於推廣台南的想法一致，所以雙方快速擬訂未來合作方向。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，這一次的合作結合公部門與私部門資源，由市府協助媒合在地業者，KLOOK提供免費數位工具協助在地旅遊業者數位轉型、產品上架、行銷推廣，目標是在6月底前達到100種台南商品，行銷客群從國民旅遊開始再逐步推廣到亞洲等海外市場，搭配線上線下活動促銷、台南旅遊攻略、社群影音拍攝、推廣隱藏版景點等，把台南的「好吃好玩」推廣給更多人。

黃偉哲表示，3個月內開發100個旅遊產品是短期目標，後續相信還會有源源不絕的產品被開發出來，吸引更多遊客到訪台南，也希望各業者將自己的產品再提升，迎接全球的客人，共同拓展觀光旅遊消費市場。