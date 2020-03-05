箔子寮漁港長年淤積影響出港 雲縣府爭取2700萬清淤

雲林四湖鄉箔子寮漁港航道長年嚴重淤積，影響漁船進出，使得漁民屢屢陳情；雲林縣府水利處指出，上個月已完成設計疏浚工程，預計花費2700萬元清淤，相關經費已向漁業署爭取。

縣府水利處長許宏博表示，去年起就多次向漁業署爭取漁港疏浚工程經費補助，並花費2百萬元先到漁港瓶頸段清淤，未來將在漁港港嘴處放置地工砂腸袋，延緩淺水區淤積速度，待1至2年海堤基礎穩固後，再接續進行混凝土海堤延伸工程。

當地漁民們無奈提到，現在出漁港都得算漲退潮時間，一個沒算好遇上海水逢退潮，船筏就會擱淺在港口，若要繞道而行，不僅多花1、20分鐘，還得徒增數百，甚至千元的油錢。

立委蘇治芬也接到不少漁民陳情，她日前邀集雲縣府、漁業署、漁會及養殖協會等相關單位共同會勘，並針對疏浚工法等研議解決對策，經現場勘查，專家學者查勘後，發現漁港港嘴為淤積熱點。

蘇治芬表示，箔子寮漁港長期以來，因為外海沙洲移動變遷，港外北側航道東西向已經嚴重淤積，加重漁民捕撈成本，航道越繞越遠，盼相關單位能盡快解決，保障漁民權益。