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好康注意！即日起到3月底 女生到劍湖山玩只要100元

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
劍湖山世界即日起至3月31日，除了所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，三月當日壽星更可享受免費優待。圖／劍湖山提供
劍湖山世界即日起至3月31日，除了所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，三月當日壽星更可享受免費優待。圖／劍湖山提供

3月出遊的民眾有福了！劍湖山世界即日起至3月31日，除了所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，三月當日壽星更可享受免費優待。

劍湖山世界表示，劍湖山世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店更有大量芬多精，樂園擁有13萬顆喬灌木及眾多花草樹木、劍湖山渡假大飯店綠蔭面積高達46%，都散發著濃郁的芬多精，是適合追求健康活力的旅遊景點。

劍湖山表示，據專家指出芬多精是天然殺菌劑，有殺死不同細菌功能；當人體肺部吸進芬多精，可提振精神，調節壓力，舒緩情緒，甚至提升免疫力功能。

主題樂園場地寬敞，空氣清新、陽光充足，加上遊樂設施多元化，每天都有全國唯一的蒙古國極限特技秀，非常適合各年齡層遊客前往踏青旅遊。

另外，配合38婦女節，劍湖山世界以「劍證幸福100」為主題，優惠所有女生入園只要100元。劍湖山渡假大飯店則推出「森隱秘境，快意樂活」的促銷活動，即日起到3月31日兩人成行3988元，再加1元即可獲得原價899元的門票1張。

飯店二樓蔚藍西餐廳，也將許多具有提升身體抵抗力的食材入菜，包括薑黃、咖哩、白果、羅漢果、牛蒡等，三人成行用餐，可享一人免費。配合媽祖祈福活動，飯店即日起至4月30日止，入住飯店只需3380元即可獲得2客早餐。

劍湖山世界即日起至3月31日，除了所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，三月當日壽星更可享受免費優待。圖／劍湖山提供
劍湖山世界即日起至3月31日，除了所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，三月當日壽星更可享受免費優待。圖／劍湖山提供

劍湖山世界 婦女節 蒙古

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