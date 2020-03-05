好康注意！即日起到3月底 女生到劍湖山玩只要100元

3月出遊的民眾有福了！劍湖山世界即日起至3月31日，除了所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，三月當日壽星更可享受免費優待。

劍湖山世界表示，劍湖山世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店更有大量芬多精，樂園擁有13萬顆喬灌木及眾多花草樹木、劍湖山渡假大飯店綠蔭面積高達46%，都散發著濃郁的芬多精，是適合追求健康活力的旅遊景點。

劍湖山表示，據專家指出芬多精是天然殺菌劑，有殺死不同細菌功能；當人體肺部吸進芬多精，可提振精神，調節壓力，舒緩情緒，甚至提升免疫力功能。

主題樂園場地寬敞，空氣清新、陽光充足，加上遊樂設施多元化，每天都有全國唯一的蒙古國極限特技秀，非常適合各年齡層遊客前往踏青旅遊。

另外，配合38婦女節，劍湖山世界以「劍證幸福100」為主題，優惠所有女生入園只要100元。劍湖山渡假大飯店則推出「森隱秘境，快意樂活」的促銷活動，即日起到3月31日兩人成行3988元，再加1元即可獲得原價899元的門票1張。