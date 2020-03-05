快訊

日本「衛生紙之亂」 老掉牙難撲滅的防疫謠言

王子復仇後…星宇3航線慘剩1條 K董怎過這疫關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／非洲蝗災蔓延 老中醫見證74年前台灣蝗災直說可怕

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
86歲嘉義縣老中醫師吳火旺，74年前在家鄉布袋鎮，親眼目睹蝗災，直呼「真恐怖、可怕！」記者魯永明／攝影
86歲嘉義縣老中醫師吳火旺，74年前在家鄉布袋鎮，親眼目睹蝗災，直呼「真恐怖、可怕！」記者魯永明／攝影

非洲蝗災逐漸蔓延，從巴基斯坦、印度邊界，直逼大陸，蝗蟲所到之處綠色植物全都被吃光，寸草不生，聯合國糧農組織呼籲全球戒備；蝗災是否侵台，引起國人關切。86歲嘉義縣老中醫師吳火旺，74年前在家鄉布袋鎮，親眼目睹蝗災，直呼「真恐怖、可怕！」

新冠肺炎疫情險峻，重災區大陸湖北省武漢市封城防疫，74年前，布袋鎮曾為霍亂封城防疫，大批警力拿槍守住出入口，吳火旺是「封城」見證人，最近又傳出非洲蝗災蔓延，再勾起他年少對碰上蝗災的可怕經歷。

「蝗災係真正恐怖，你們知否？」吳火旺說，天空黑鴉鴉一大群蝗蟲飛來，看到甘蔗園、番麥田（玉米）、土豆，全部吃光光，可怕極了，「當時阮不知蝗災如何形成」。他說，當時布袋港與大陸商港客貨輪往來頻繁，商業繁榮，布袋酒家多，很熱鬧，被稱為「小上海」。

朴子市日新文化協會理事長兼朴子故事館長陳俊哲說，從小出生在布袋的吳醫師，記述布袋事件過程，說出蝗災，他上網查閱圖書檔案，當時媒體的確有報導蝗災。

陳俊哲說，1946年9月25日有則新聞，記錄高雄蝗災即將蔓延台南、屏東，並且邀請兩位外籍專家前往高雄，所以1946年4月開始的霍亂，到了七、八月減緩時，接著是9月的蝗災，11月15日媒體的報導，長官到台南縣山上鄉視察蝗災，所以蝗災防治失敗，北上到了布袋，而到了布袋應該就是嘉義海線也都有了。

針對聯合國糧農組織對蝗災示警，國內昆蟲學者認為非洲蝗蟲襲台機會不大，但有氣象專家指出，現在正值西風和東風交替，若蝗蟲順西風而飛，仍有可能到台灣，只是遷移速度沒那麼快，國內仍不能掉以輕心。

86歲嘉義縣老中醫師吳火旺，74年前在家鄉布袋鎮，親眼目睹蝗災，直呼「真恐怖、可怕！」記者魯永明／攝影
86歲嘉義縣老中醫師吳火旺，74年前在家鄉布袋鎮，親眼目睹蝗災，直呼「真恐怖、可怕！」記者魯永明／攝影

非洲 霍亂 嘉義

延伸閱讀

中國專家：巴基斯坦蝗災超乎想像 還被蝗蟲咬

蝗災該怎辦？古代牧鴨滅蝗 為何這次無效？

沙漠蝗或從滇藏疆入侵中國 大陸林草局發緊急防控通知

重磅廣播／從「蝗災概念股」到「雞鴨治蝗」：中國阻擊東非的滅蝗作戰？

相關新聞

影／非洲蝗災蔓延 老中醫見證74年前台灣蝗災直說可怕

非洲蝗災逐漸蔓延，從巴基斯坦、印度邊界，直逼大陸，蝗蟲所到之處綠色植物全都被吃光，寸草不生，聯合國糧農組織呼籲全球戒備；...

黃花風鈴木盛開是乾旱警訊？ 園藝專家：不能畫等號

春神來了！嘉義各地迎來黃花風鈴木大爆發的「黃色風暴」，重現5年前情景，因當時鬧乾旱發生缺水危機，外界認為是植物面對乾旱逆...

大同醬油將歇業？ 假的！

已有百年歷史的雲林縣西螺大同醬油，位於中山高西螺交流道下營運50多年的「大同醬油西螺休息站」上月底熄燈，網路傳言指大同醬油將歇業；大同醬油昨澄清，僅有大同休息站暫時歇業，是要整合觀光工廠資源。

嘉義監獄製口罩套 下周開賣

新冠肺炎疫情升溫，口罩實名制仍供不應求，連口罩套也搶手，法務部指定國內多間監獄製作口罩套，希望能緩解口罩荒，嘉義監獄選派200名受刑人在作業工廠生產線量產，每天約可產製500至800個，本周優先供應嘉南區監所使用，下周起對外販售，每個售價35元。

國華水上世界欠薪不還 老闆：40萬被跳票

嘉義市國華水上世界負責人李順發積欠9名員工薪水、勞保和勞退等款項高達近百萬，拖欠半年以上，原本勞資協調本月2日付清，但李未依期限還款，市府社會處已開始協助員工訴訟，並執行勞檢；李男回應，因一筆40萬資金跳票，才無法如期歸還，仍在努力設法還款。

雲林子宮頸疫苗免費打 嘉惠3100學子

子宮頸癌高居雲林縣女性十大死因的第8位，雲林縣政府3年前開始推動國中女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗，今年首場疫苗接種昨天在麥寮高中開打，今年從國一女學生開始接種，將有3100多名女學生受惠。

南市首創防禦駕駛訓練 市長體驗翻車

台南市政府消防局昨天舉行首創防禦駕駛訓練，市長黃偉哲親自體驗車輛翻轉模擬操作，台南市交通與救援安全協會籌備會教官郭來盛說明模擬車禍撞擊時車輛翻滾，乘員在旋轉車廂內感受翻滾時安全帶如何緊扣身軀確保安全，體會不論是開車或是乘車時，緊繫安全帶的重要性。

停課自主學習 南市做好部署規畫

台南市因應疫情可能變化，昨天率先針對停課後的線上自主學習做好因應對策，除結合3大教科書商，免費提供線上學習，且自組直播教學台，線上開課。家裡沒網路或載具的學生，市府將建構無線網路並提供載具，以合作共學來因應。

好學橘／回鄉陪雙親 協助社造 他創第二春

64歲的謝俊煌為了照顧年邁雙親，6年前從證券公司的主管提早退休，返回台南西港家鄉，原本以為是閒散度日，沒有想到卻因為對家鄉的愛，讓他找到人生第二春，協助家鄉進行社區營造，擔任多元就業開發方案的經理，想閒也閒不下來。

近80件色鉛筆畫作 永康社教中心推王姿尹師生聯展

台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品，邀請鄉親來欣賞不一樣的繽紛色鉛筆...

落實防疫 嘉義市府即日起量體溫才能進入

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市府為嚴密防疫，即日起市府南棟大樓設置單一出入口，任何人進出都需量體溫，如有發燒不得進入，希望防疫...

鄉鎮市公所防疫作戰 洽公櫃台裝透明膠布、送消毒液

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心提升一級開設，公部門及民間防疫大作戰，避免社區感染，嘉義縣太保市長黃榮利、朴子市長...

熱門新聞

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

竹北衛生所口罩還剩900多片！ 有需要的民眾可前往購買

基隆港一早出現消防人員全副武裝出勤 照片討論度高

疫情打擊飯店觀旅悽慘 桃禧航空城新館關閉

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

「不帶遺憾離開」是什麼意思？韓國瑜巡視登革熱不答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。