影／非洲蝗災蔓延 老中醫見證74年前台灣蝗災直說可怕

非洲蝗災逐漸蔓延，從巴基斯坦、印度邊界，直逼大陸，蝗蟲所到之處綠色植物全都被吃光，寸草不生，聯合國糧農組織呼籲全球戒備；蝗災是否侵台，引起國人關切。86歲嘉義縣老中醫師吳火旺，74年前在家鄉布袋鎮，親眼目睹蝗災，直呼「真恐怖、可怕！」

新冠肺炎疫情險峻，重災區大陸湖北省武漢市封城防疫，74年前，布袋鎮曾為霍亂封城防疫，大批警力拿槍守住出入口，吳火旺是「封城」見證人，最近又傳出非洲蝗災蔓延，再勾起他年少對碰上蝗災的可怕經歷。

「蝗災係真正恐怖，你們知否？」吳火旺說，天空黑鴉鴉一大群蝗蟲飛來，看到甘蔗園、番麥田（玉米）、土豆，全部吃光光，可怕極了，「當時阮不知蝗災如何形成」。他說，當時布袋港與大陸商港客貨輪往來頻繁，商業繁榮，布袋酒家多，很熱鬧，被稱為「小上海」。

朴子市日新文化協會理事長兼朴子故事館長陳俊哲說，從小出生在布袋的吳醫師，記述布袋事件過程，說出蝗災，他上網查閱圖書檔案，當時媒體的確有報導蝗災。

陳俊哲說，1946年9月25日有則新聞，記錄高雄蝗災即將蔓延台南、屏東，並且邀請兩位外籍專家前往高雄，所以1946年4月開始的霍亂，到了七、八月減緩時，接著是9月的蝗災，11月15日媒體的報導，長官到台南縣山上鄉視察蝗災，所以蝗災防治失敗，北上到了布袋，而到了布袋應該就是嘉義海線也都有了。