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黃花風鈴木盛開是乾旱警訊？ 園藝專家：不能畫等號
春神來了！嘉義各地迎來黃花風鈴木大爆發的「黃色風暴」，重現5年前情景，因當時鬧乾旱發生缺水危機，外界認為是植物面對乾旱逆境盛開的警訊，嘉義大學園藝系主任沈榮壽說，黃花風鈴木盛開，不能與乾旱畫等號，只能說是巧合。
嘉義縣市多處河流溪畔、農田及堤岸旁，黃花風鈴木黃花開得特別茂盛，再現5年前「黃色風暴」美景，吸引大批遊客賞花，但2015年1月到6月發生旱災缺水危機，隔5年，再現「黃色風暴」，外界認為，缺水給植物逆境警訊，讓樹急著一次把花開足，以利繁衍下一代。
對此，嘉大園藝系主任沈榮壽不以為然，他說，黃花風鈴木屬熱帶高原植物，適合日照充足溫暖的氣候，白天攝氏30度，晚間20度，去年夏末秋初發芽完成，接著開花苞，風鈴木怕冷，遇寒流開花延後，入冬後嘉義地區不夠冷，日夜溫差大，降雨不多，讓花開好開滿。
沈榮壽表示，木本植物有「大小年」特性，今年開花結果不理想，隔年會開好開滿結果，黃花風鈴木盛開有複雜因素，與乾旱不能畫等號，嘉義日夜溫差大，適合風鈴木生長。
中央氣象局預報中心說，嘉義地區3至5月降雨正常，未偏多或偏少。嘉義氣象站說，1至2月累計降雨24毫米，去年同期只有13毫米，前年同期100.2毫米最多。
南區水資源局說，，曾文水庫集水區1、2月降雨量37毫米，是歷年平均值四成六；嘉義仁義潭水源區25毫米，是歷年平均值的四成二，降雨對水庫進水量助益不大，水位下降，水庫蓄水 量可用到6月。
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