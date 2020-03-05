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黃花風鈴木盛開是乾旱警訊？ 園藝專家：不能畫等號

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
攝影師曾國根在軍輝橋防汛道路拍攝黃花風鈴木盛開的黃金大道。圖／ 曾國根提供
攝影師曾國根在軍輝橋防汛道路拍攝黃花風鈴木盛開的黃金大道。圖／ 曾國根提供

春神來了！嘉義各地迎來黃花風鈴木大爆發的「黃色風暴」，重現5年前情景，因當時鬧乾旱發生缺水危機，外界認為是植物面對乾旱逆境盛開的警訊，嘉義大學園藝系主任沈榮壽說，黃花風鈴木盛開，不能與乾旱畫等號，只能說是巧合。

嘉義縣市多處河流溪畔、農田及堤岸旁，黃花風鈴木黃花開得特別茂盛，再現5年前「黃色風暴」美景，吸引大批遊客賞花，但2015年1月到6月發生旱災缺水危機，隔5年，再現「黃色風暴」，外界認為，缺水給植物逆境警訊，讓樹急著一次把花開足，以利繁衍下一代。

對此，嘉大園藝系主任沈榮壽不以為然，他說，黃花風鈴木屬熱帶高原植物，適合日照充足溫暖的氣候，白天攝氏30度，晚間20度，去年夏末秋初發芽完成，接著開花苞，風鈴木怕冷，遇寒流開花延後，入冬後嘉義地區不夠冷，日夜溫差大，降雨不多，讓花開好開滿。

沈榮壽表示，木本植物有「大小年」特性，今年開花結果不理想，隔年會開好開滿結果，黃花風鈴木盛開有複雜因素，與乾旱不能畫等號，嘉義日夜溫差大，適合風鈴木生長。

中央氣象局預報中心說，嘉義地區3至5月降雨正常，未偏多或偏少。嘉義氣象站說，1至2月累計降雨24毫米，去年同期只有13毫米，前年同期100.2毫米最多。

南區水資源局說，，曾文水庫集水區1、2月降雨量37毫米，是歷年平均值四成六；嘉義仁義潭水源區25毫米，是歷年平均值的四成二，降雨對水庫進水量助益不大，水位下降，水庫蓄水 量可用到6月。

嘉義縣文化基金會董事呂炎坤拍攝太保市朴子溪堤防黃花風鈴木盛開花海美景。圖／ 呂炎坤提供
嘉義縣文化基金會董事呂炎坤拍攝太保市朴子溪堤防黃花風鈴木盛開花海美景。圖／ 呂炎坤提供

風鈴木 嘉義 水庫

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