快訊

網管害全境擴散？ 中國微信「疫情封鎖」跨年夜已開始

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

近80件色鉛筆畫作 永康社教中心推王姿尹師生聯展

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品。圖／永康區公所提供
台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品。圖／永康區公所提供

台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品，邀請鄉親來欣賞不一樣的繽紛色鉛筆畫作。

永康區公所說，王姿尹原從事的新娘祕書，不經意走入書法畫畫之中，她以工筆為根基，用色鉛筆為媒材，融合現代及中西畫細膩畫法，形成獨特風格。

王姿尹透過簡巧繪具，用以構圖、繪色、著彩進入藝術殿堂，將情感融於畫作中，突破色鉛筆藝術侷限，跳脫既定限制刻版印象，同時也透過色鉛筆畫教導學員。

這次聯展除王姿尹畫作，更有不少學員，以穩打扎實學習基礎，再依個人多元化喜好呈現作品，展現出一張張個人獨特的畫作。

永康區長張睿民表示，這次展覽至本月22日，民眾除能欣賞到寫實、唯美、古典、趣味等色鉛筆多元化展現，歡迎鄉親們來欣賞。

台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品。圖／永康區公所提供
台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品。圖／永康區公所提供
台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品。圖／永康區公所提供
台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品。圖／永康區公所提供

延伸閱讀

新北防疫 銀髮族社教課程全延到4月開學

防居家隔離檢疫者趴趴走 黃偉哲：多關懷

探視居家隔離者 黃偉哲：感謝配合

促轉會代理主委辦理拋棄繼承 批法院志工服務態度惡劣

相關新聞

校園廚工未配給醫療口罩 南市教育局：戴一般口罩即可

新冠肺炎疫情持續升溫，民進黨台南市議員擔心國中小廚工及團膳業者沒有獲配發防疫口罩，卻掌管學生營養午餐，恐成校園防疫漏洞，...

嘉義市這座不到20公尺的小橋 為何能讓上千人都受惠？

嘉義市民生國中和興嘉國小出入口，位於道江圳重慶路便道旁，因是單行道，每到上下學時刻，交通阻塞嚴重，師生家長苦不堪言，市府...

新增2家旅遊業 台南無薪假8家516人受衝擊

新冠肺炎疫情衝擊，台南市新增2家旅遊業者通報將實施無薪假，累計共8家518人受影響，市府勞工局表示，對於通報實施無薪假事...

影／南市舉辦防禦駕駛訓練 讓消防員駕駛親身體驗

台南市政府消防局今天舉行防禦駕駛訓練，其中車輛翻轉模擬操作體驗，由台南市交通與救援安全協會籌備會教官郭來盛講解，模擬車禍...

防疫！台南市政府設熱影像儀 雙辦公場所啟動備援機制

為防止新冠肺炎疫情擴大，台南市政府除了成立一級指揮中心之外，超前部署各項整備，將防疫重點擴及到市府員工的辦公場所，避免萬...

影／保生大帝降駕 台南麻豆良皇宮趕製「避瘟香包」送信徒

新冠肺炎疫情嚴峻，台南麻豆區良皇宮奉保生大帝降駕指示，將芙蓉、艾草等九項中草藥磨成粉，做成「避瘟香包」，第一批200個將...

大邱返台控淪「醫療人球」 黃偉哲這舉動讓網友大讚

台南市一名鄭姓女子最近帶著孩子從韓國大邱返台，依規定需自主健康管理，因為孩子要打疫苗，她從上月28日起陸續帶孩子前往三家...

南市：學校廚工不一定要戴醫療口罩 布口罩即可

不分有無疫情，廚工只要上工就要戴口罩，但受到新冠肺炎疫情影響口罩難買，有些學校只能購買布用口罩應急。台南市教育局長鄭新輝表示，詢問過衛生局，廚工戴口罩是基於衛生，不一定要戴醫療用口罩，布口罩、一般口罩即可。

學校廚工未配防疫口罩 惹議

新冠肺炎疫情持續升溫，國中小延到上周才開學，不過國中小廚工及團膳業者沒有獲配發口罩，卻掌管全台學生午餐，校園防疫恐出現破口，民進黨台南市議員擔心「一人得病，全校感染」，今天要求政府應將位在學校第一線供餐的廚工與團膳業者列入口罩配給名單。

降低接觸感染機會 大林慈濟醫院推網路預約探病系統

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣大林慈濟醫院日前推出「網路預約探病系統」，民眾可於入院探病前先用手機進入系統申請探病，並填寫旅遊...

防疫再升級 台南所有醫療院所都要查病患旅遊史

台南市衛生局今天表示，因應新冠肺炎疫情，要求台南市所有的醫療院所防疫規格再升級，即日起民眾進入醫療院所一律要帶健保卡或身...

雲林免費9價子宮頸癌疫苗今起開打 3100國中女學生受惠

子宮頸癌高居雲林縣女性十大死因的第8位，雲林縣政府3年前開始推動國中女學生，免費接種9價子宮頸癌疫苗，今年從國一女學生開...

熱門新聞

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

疫情延燒生意難做 桃園4家老字號餐廳歇業

竹北衛生所口罩還剩900多片！ 有需要的民眾可前往購買

基隆港一早出現消防人員全副武裝出勤 照片討論度高

很晚才出門？ 韓國瑜交代每天行程滿檔

疫情打擊飯店觀旅悽慘 桃禧航空城新館關閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。