近80件色鉛筆畫作 永康社教中心推王姿尹師生聯展

台南市永康區社教中心即日起推出「藝彩色鉛～王姿尹色鉛筆師生聯展」，展出近80幅師生作品，邀請鄉親來欣賞不一樣的繽紛色鉛筆畫作。

永康區公所說，王姿尹原從事的新娘祕書，不經意走入書法畫畫之中，她以工筆為根基，用色鉛筆為媒材，融合現代及中西畫細膩畫法，形成獨特風格。

王姿尹透過簡巧繪具，用以構圖、繪色、著彩進入藝術殿堂，將情感融於畫作中，突破色鉛筆藝術侷限，跳脫既定限制刻版印象，同時也透過色鉛筆畫教導學員。

這次聯展除王姿尹畫作，更有不少學員，以穩打扎實學習基礎，再依個人多元化喜好呈現作品，展現出一張張個人獨特的畫作。