落實防疫 嘉義市府即日起量體溫才能進入

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市府為嚴密防疫，即日起市府南棟大樓設置單一出入口，任何人進出都需量體溫，如有發燒不得進入，希望防疫超前布署，也請民眾保護自己也保護別人，實施第一天，市府員工與洽公民眾都相當配合。

市府封閉後門及側門3處出入口，以協助進出管制，上班日自上午8點至下午下班時間，市府一樓大廳入口處皆有市府員工或志工，協助量體溫，並提供乾洗手消毒手部，通過後會每日貼上不同顏色的貼紙辨識，額溫槍標準是37.5度，如有體溫超過者要返家休息或就診。