鄉鎮市公所防疫作戰 洽公櫃台裝透明膠布、送消毒液
新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心提升一級開設，公部門及民間防疫大作戰，避免社區感染，嘉義縣太保市長黃榮利、朴子市長吳品叡，分別採購漂白水、二氧化氯抗菌液，提供市民消毒居家環境，稻江科技暨管理學院校長洪大安敦親睦鄰，守護社區，送朴子及太保市公所次氯酸水消毒液。
太保市長黃榮利向廠商訂購1萬4000瓶1500ＭＬ漂白水原液，1:100可稀釋為1萬50000ＭＬ，提供全市每戶1瓶，做環境消毒使用，廠商預計4月初交貨。
在未發放漂白水這段期間中，稻江學院提供次氯酸水消毒液，市民可自備不透光容器，到公所及稻江領取次氯酸水消毒液，每周3提供20公升次氯酸水消毒液，校長洪大安上午分別到朴子及太保市公所贈送次氯酸水消毒液。
朴子市公所提升洽公防疫，在第一線接觸民眾櫃檯，加裝透明膠布，防止未戴口罩洽公民眾，與承辦人員飛沫傳染，讓大家更安心，市民肯定公所防疫作為；市長吳品叡自掏腰包購買二氧化氯抗菌液，放置公所，讓民眾免費領取，吳品叡提醒市眾自備不透光乾淨容器，每人限領100毫升，勿重複領取。
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