鄉鎮市公所防疫作戰 洽公櫃台裝透明膠布、送消毒液

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心提升一級開設，公部門及民間防疫大作戰，避免社區感染，嘉義縣太保市長黃榮利、朴子市長吳品叡，分別採購漂白水、二氧化氯抗菌液，提供市民消毒居家環境，稻江科技暨管理學院校長洪大安敦親睦鄰，守護社區，送朴子及太保市公所次氯酸水消毒液。

太保市長黃榮利向廠商訂購1萬4000瓶1500ＭＬ漂白水原液，1:100可稀釋為1萬50000ＭＬ，提供全市每戶1瓶，做環境消毒使用，廠商預計4月初交貨。

在未發放漂白水這段期間中，稻江學院提供次氯酸水消毒液，市民可自備不透光容器，到公所及稻江領取次氯酸水消毒液，每周3提供20公升次氯酸水消毒液，校長洪大安上午分別到朴子及太保市公所贈送次氯酸水消毒液。