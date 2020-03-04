校園廚工未配給醫療口罩 南市教育局：戴一般口罩即可

新冠肺炎疫情持續升溫，民進黨台南市議員擔心國中小廚工及團膳業者沒有獲配發防疫口罩，卻掌管學生營養午餐，恐成校園防疫漏洞，要求政府將位在學校第一線供餐的廚工與團膳業者列入口罩配給名單。對此，台南團膳業者今天下午已獲配4千多片醫療級口罩；台南市教育局表示，廚工製備午餐時只要配戴一般口罩就能防止口沫及病菌汙染食物，尚無需使用醫療級口罩。

議員李宗翰、呂維胤、蔡筱薇今天開記者會指出，開學後有學校陳情，表示目前教育部所配給的口罩數量是按學生人數所分配，僅包括教師及學生，廚工未含在配給範圍內，依照目前專家學者認定新冠肺炎有高度口沫傳染的可能狀況下，卻沒有善加防護，「只怕一人得病，全校數千人一起感染」，且團膳業者負責學校多，員工也多，影響範圍恐比廚工更高。

教育局表示，依照食品衛生有關法規，食品從業人員基於衛生安全考量，需佩戴口罩以防止口沫及病菌污染食物，但和平常一樣，廚工在製備午餐時只要配戴一般口罩即可，尚無需使用醫療級口罩。若沒有一般口罩，配戴紙質口罩、活性碳口罩、棉布口罩或透明口罩，也可以達到防止飛沫汙染的效果。學校廚工在防疫期間所需的醫療用口罩，目前也和學校其他教職員工生一樣，以自備為原則。

教育局已採購及中央統一配發給各校的備用口罩約28.8萬片，最初有規畫為廚工採購一般性口罩，但後來因中央統一徵購口罩政策下達，連帶影響一般性口罩的採購與交貨。教育局表示，雖然廚工沒用醫療級口罩，但都有指示各校落實做好廚工個人衛生自主管理，一樣可以讓防疫期間的學校午餐製備安全不打折。