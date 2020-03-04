嘉義市這座不到20公尺的小橋 為何能讓上千人都受惠？

嘉義市民生國中和興嘉國小出入口，位於道江圳重慶路便道旁，因是單行道，每到上下學時刻，交通阻塞嚴重，師生家長苦不堪言，市府耗資390萬元興建「民生道江橋」，跨越道江圳可將人潮紓解到重慶路上，校方直呼「一條小小的人行道鋼橋，上千人都受惠！」

民生道江橋今天啟用，嘉義市長黃敏惠、多名市議員和校方及家長會代表等人都到場剪綵，這座鋼橋總長約16.6公尺（含引道），橋寬約7公尺，工期120天。

民生國中校長陳明君說，兩校人數合計上千人，但學校側門位於重慶路便道，因是單行道，家長接送時人車交織，交通總會大打結，還有學生為求方便會逆向而行，現在這座橋就在側門正面，有效分流交通，學生可以直接通往重慶路，家長也可在重慶路上停車接送，不必在便道上塞車。

「為了這座人行橋，市府團隊總動員」黃敏惠說，新建人行橋梁以鋼結構為主體，跨越道將圳，市府交通處配合在橋梁入口處新設紅綠燈及枕木紋行人穿越線，工務處負責工程規畫，也於橋的兩端設置車阻裝置，建設處協助樹木移植等，以確保師生及里民的行走安全。

黃敏惠說，人行橋不能騎機車上橋，腳踏車以牽引方式，避免造成危險，也要感謝辛苦的工程人員（無名英雄），以及市議會看到問題，實際反映，嘉南農田水利會嘉義區管理處的支持，還有極度關心里民、學生接送安全的里鄰長與民眾。