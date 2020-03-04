新增2家旅遊業 台南無薪假8家516人受衝擊

新冠肺炎疫情衝擊，台南市新增2家旅遊業者通報將實施無薪假，累計共8家518人受影響，市府勞工局表示，對於通報實施無薪假事業單位，將持續關注實施情形，以保障勞工相關權益。

勞工局指出，除新通報的這兩家旅遊業者，其餘6家為服裝及其配件批發業、機械製造等相關產業。 目前一家通報實施無薪假人數51人製造業廠商表示，已有接獲訂單，故已恢復正常工時，勞工局業同步輔導其他事業單位。

勞工局說，若減少工時每月已達16小時以上，便立刻鼓勵並協助申請勞動部「充電再出發訓練計畫」，對於減少正常工時參加訓練課程勞工，得申請教育訓練津貼補助，補助金額比照每小時基本工資158元發給，補助訓練津貼時數提高為每月120小時(原為每月100小時)，參訓勞工最高可領到1萬8960。

另外，事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到350萬元(原為190萬元)，轄內事業單位如有相關需求，可聯繫勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，電話為(06)698-5945#1308。

勞工局表示，已協助某家事業單位申請勞動部「充電再出發訓練計畫」，每周五於單位內舉辦內部核心職能訓練課程，勞動力發展署雲嘉南分署將會補助事業單位講師費用及相關勞工訓練津貼，受惠勞工人數約為400人，預計每位勞工每月最高可獲約5056元訓練津貼。