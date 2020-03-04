影／南市舉辦防禦駕駛訓練 讓消防員駕駛親身體驗

台南市政府消防局今天舉行防禦駕駛訓練，其中車輛翻轉模擬操作體驗，由台南市交通與救援安全協會籌備會教官郭來盛講解，模擬車禍撞擊時車輛翻滾，乘員在旋轉車廂內感受翻滾時安全帶如何緊扣身軀確保安全，體會不論是開車或是乘車時，緊繫安全帶的重要性。

防禦駕駛訓練課程，聘請車輛研究測試中心品保室經理鍾國良，他是國內「機車防禦駕駛手冊」、「汽車防禦駕駛手冊」作者，教導消防車駕駛如何做好防禦駕駛。

鍾國良說，防禦駕駛概念不僅在駕駛車輛、還包括騎乘機車、行走，防禦駕駛是一門提昇危險意料能力知識，涉及人、車、路特性的了解，提高危險預測能力，降低意外發生。

市長黃偉哲說，這場全國首創防禦駕駛訓練，由消防局主動邀請台南市交通與救援安全協會籌備會，和車輛研究測試中心，藉由歷年案例事故及道安講習、結合在地企業巨輪興業及百盈實業等公司，運用車輛翻轉模擬操作講解，讓消防車駕駛了解防禦駕駛。

消防局局長李明峯表示，除了辦理防禦駕駛訓練，消防局已舉辦行車規範會議，從出勤規定、教育訓練、車輛警示燈、意外保險等層面，也研商守護外勤消防同仁安全對策。同時感謝台南市消防之友會，額外補助外勤消防人員意外醫療保險，使救火兄弟多一份保額300萬元保障。