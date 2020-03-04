防疫！台南市政府設熱影像儀 雙辦公場所啟動備援機制

為防止新冠肺炎疫情擴大，台南市政府除了成立一級指揮中心之外，超前部署各項整備，將防疫重點擴及到市府員工的辦公場所，避免萬一機關局部辦公場所或人員遭隔離會影響公務正常運作，由於台南市原本即有永華、民治雙行政中心，市府也啟動備援機制，讓人力運用及辦公場所相互支應。

台南市長黃偉哲表示，永華及民治雙行政中心從本月2日起實施體溫量測，所有人員進入之前，都必須先在一樓入口處量體溫，體溫正常者才能進入；台南市從縣市合併以來一直採雙行政中心，大部分的局處在2個行政中心都有辦公場地及配置人力，備援機制是很重要的概念之一，市府將持續強化內部的防疫措施規畫，會讓各機關維持正常的業務運作及為民服務。

南市府人事處指出，目前各局處已著手成立應變小組，並針對人力運用、替代場所及資料備份、居家辦公等面向進行各項盤點、評估，持續提出更具體、完善的相關應變措施規畫。在員工培訓方面，考量人力中心位於南台科大校內，除了隨時掌握該校疫情狀況外，人力中心近期課程已移到府內或各公所舉辦，分散培訓地點，並拉大學員座位距離、部分課程已啟動遠距教學、延期或停辦等方式進行調整。

另外，台南市政府門口處的防疫設備再升級，增設紅外線熱影像儀，人潮進出可快速偵測體溫，今天下午已完成調整，明天將正式啟用。