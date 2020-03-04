影／保生大帝降駕 台南麻豆良皇宮趕製「避瘟香包」送信徒

新冠肺炎疫情嚴峻，台南麻豆區良皇宮奉保生大帝降駕指示，將芙蓉、艾草等九項中草藥磨成粉，做成「避瘟香包」，第一批200個將於7日（周六）晚間八點在廟內送給信徒，只要入廟參拜，就可獲得一個香包，藉此讓疫病遠離。

良皇宮主委吳振和指出，日前保生大帝降駕，指示廟方製作防疫香包送給信徒，以作為防疫用，保生大帝並提供九味中草藥，包含芙蓉、艾草、細辛等，經廟方向中藥店購買，磨成粉狀後用紙袋封住。

廟方志工利用晚上趕工手做香包，第一批共製作兩百個，香包的正面蓋有保生大帝字樣的圖章，背面則有「避免瘟疫」字樣的圖章，將藥包放入香包中，以作為防疫保平安。

吳振和表示，因香包製作相當費工，第一波兩百個，將在周六晚間八點到九點間，在廟內發放，只要入廟參拜，就可獲贈一個，至於第二波何時發放，廟方會另外公告。

吳振和說，防疫香包的中草藥，聞起來有辛香的味道，也可提神，提醒孕婦不要接觸，嬰幼兒建議一天最多只能聞三次，以免太過刺激造成身體不適。

吳振和指出，這是尊奉本宮保生大帝聖諭，宗教責任在於「安定民心」，特別交代管理委員會製作「避瘟香包」，讓信眾帶在身上。（這是香包，不是香火袋唷）

「避瘟香包」是公祖（保生大帝又稱大道公祖）說要送給每一個來廟上香參拜的信眾，一個人限領取一個，常帶在身邊，閒暇時間就拿起來聞聞，目前「避瘟香包」領取時間為3月7日晚上20：00-21：00，限量200個，香包製作不易，沒領到的朋友需要在等志工團隊製作，粉絲頁才會再公佈領取時間，想要領取的朋友再請多多注意。

廟方也宣導政府防疫政策：

1：用肥皂常洗手，出入公共場所配戴口罩

2：購買口罩勿囤積，健保藥局都有賣

3：社交場合拱手不握手

4：避免用手接觸眼、鼻、口

5：保持空氣流通、人與人溝通保持一公尺