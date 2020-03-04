協助太保市防疫 稻江學院提供消毒液

嘉義縣太保市外來遊客多，公所要動員市民全面消毒，防範新冠肺炎，但漂白水廠商4月才能供貨，稻江學院提供次氯酸水消毒液，補這段空窗期，市民可拿空罐至公所裝填。

太保市是嘉義縣的交通樞紐，高鐵嘉義站位於此，故宮南院、嘉義縣政府等公家機關也在太保市，外來遊客眾多，太保市長黃榮利因此加強全市的消毒，並要求家家戶戶做好室內室外的消毒。

黃榮利接受媒體聯訪表示，公所向廠商訂購1萬4000瓶1500ml漂白水原液，要分送給全市1萬3700多戶，但廠商出貨不及，大概4月才能送至公所，正當煩惱太保市消毒可能出現空窗期，稻江科技暨管理學院就來救援，提供次氯酸水消毒液。

黃榮利說，需要消毒液的市民，可自備不透光容器，上班時間至太保市公所或稻江科技暨管理學院校門裝填。

稻江科技暨管理學院表示，星期一至星期五上班時間，在校門口提供200公升的次氯酸水消毒液，讓民眾免費裝填，每人一次限2公升，直至新冠肺炎疫情趨緩為止。