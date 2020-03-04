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直播／昨單日增150例新冠肺炎通報 國內暫無新確診

大邱返台控淪「醫療人球」 黃偉哲這舉動讓網友大讚

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
針對大邱返台女童求打預防針卻被三家醫院拒絕，台南市長黃偉哲昨天特地拍影片po上臉書，表示自己支持大醫院全力防疫，被網友讚爆。圖／翻攝自黃偉哲臉書
針對大邱返台女童求打預防針卻被三家醫院拒絕，台南市長黃偉哲昨天特地拍影片po上臉書，表示自己支持大醫院全力防疫，被網友讚爆。圖／翻攝自黃偉哲臉書

台南市一名鄭姓女子最近帶著孩子從韓國大邱返台，依規定需自主健康管理，因為孩子要打疫苗，她從上月28日起陸續帶孩子前往三家醫院要求注射都遭拒絕，憤而向媒體投訴，指孩子淪為「醫療人球」；台南市長黃偉哲昨天特地拍影片po上臉書，表示自己支持大醫院全力防疫，讓不少網友讚爆，更有網友留言「太感人啦！讓我在急診痛哭流涕」。

黃偉哲表示，大邱返台女童求打預防針卻被三家醫院拒絕，台南市政府嚴正表達立場，支持大醫院全力防疫，施打預防針等與防疫無關的事，可到診所或衛生所施打，效果一樣，服務不變。

黃偉哲說，事實上台南市政府衛生局早已安排女童到鄰近衛生所施打預防針，該女童母親卻堅持要到大醫院施打，悍然拒絕衛生局的建議，女童因此失去應有醫療服務，對此非常遺憾。

他呼籲所有市民，跟防疫沒有關的輕症或是施打預防針等，盡量不要占用大醫院的資源，讓第一線的醫護人員，全力圍堵疫情，保護市民健康。

衛生所 黃偉哲

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