黃偉哲：若市政中心現感染 所有人移往另一座

防堵新冠肺炎疫情，台南市長黃偉哲今天表示，台南市已設防疫指揮中心，且有兩座市政中心，若其中一座市政中心出現感染，所有人就移往另一座，市府將制定備援方案。

黃偉哲今天中午告訴中央社記者，台南市已設有防疫指揮中心，地點不是在市政中心，市政中心和防疫指揮中心完全不一樣，防疫是專業，必須加強感染控制。

黃偉哲表示，台南市是原台南縣市合併升格的直轄市，因此擁有原台南市安平區的永華市政中心及原台南縣新營區的民治市政中心，不像台北市及新北市只有一座市政中心；若台南有一座市政中心出現感染，所有人就移往另一座市政中心，如果兩座市政中心全出現感染，再移往第3個地點，甚至可利用視訊，市府將制定備援方案。

另外，針對桃園市政府已和轄內11家急救專責醫院商定全面禁止探病，黃偉哲則認為，尊重專業決定。

台南市政府衛生局人員也說，台南市轄內醫院探病規定，是由院方自行訂定規則或限制人數，目前未聽聞有醫院全面禁止探病。