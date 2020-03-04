降低接觸感染機會 大林慈濟醫院推網路預約探病系統

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣大林慈濟醫院日前推出「網路預約探病系統」，民眾可於入院探病前先用手機進入系統申請探病，並填寫旅遊及接觸史，讓院方能提前管控入院民眾以降低接觸傳染機會。

大林慈濟醫院副院長暨大林慈濟防疫會議總召集人賴俊良表示，這周開始醫院各級加護單位、病房的會客時間與人數大幅限縮，且須攜帶身分證明文件，身心科病房更是謝絕探視，此探病登錄系統可讓醫院預先掌握與篩檢，進而是否同意申請者來院探病。

研發此系統的大林慈濟醫院資訊處黃哲瑋表示，院方會提供住院病人一組授權碼，患者能將授權碼傳給親友以進入申請系統，親友再依指示逐步填寫授權碼、身分證字號、探訪時段，以及兩個月內旅遊史、從事職業、接觸史、是否群聚等，完成後即可等候醫院的探訪核定通知。