防疫再升級 台南所有醫療院所都要查病患旅遊史

台南市衛生局今天表示，因應新冠肺炎疫情，要求台南市所有的醫療院所防疫規格再升級，即日起民眾進入醫療院所一律要帶健保卡或身分證，以利查詢境外旅遊史，確保防疫沒有漏洞。

而針對衛生局的這項新規定，醫療院所、特別是基層診所早已經這麼做，台南市醫師公會理事長陳相國表示，目前全台的醫療院所幾乎全面都已經這麼做，「因為醫護人員也怕被感染，這是保護第一線最主要的方法」

陳相國表示，從衛福部從2月初建置系統以來，各家醫療院所都有查詢，只要插入健保卡就會跳出旅遊史，即使沒帶健保卡，有身分證字號、居留證等，也都可以查詢旅遊史。

之前曾遇到有民眾隱瞞大陸旅遊史，結果一插卡就跑出來，依規定應該居家檢疫14天，但民眾卻跑到診所就診，經診所通知衛生局，防疫人員到現場帶離，陳相國表示，目前標準流程已經很完整，大家都會照做。

診所醫師張金石也表示，之前曾有一名操大陸口音女子到診所表示要看自費，沒有健保卡也沒有居留證，只拿出一張兩岸通行證，因為無法查詢旅遊史，最後還是請對方到大醫院就診。

衛生局表示，南市大型醫院自2月起已陸續開始執行以健保卡管制的方式，無論是病患或陪診民眾，以健保卡或身分證，立即釐清出入醫院人員的旅遊史，希望讓防疫不要出現破口。

市長黃偉哲表示，隨著國際疫情升溫，即日起所有進入醫療院所之民眾皆需攜帶健保卡或身分證，供醫療機構查證，有多一層防護，醫護人員可以安心工作，也保障醫療服務可以持續進行。