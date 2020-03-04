雲林免費9價子宮頸癌疫苗今起開打 3100國中女學生受惠

子宮頸癌高居雲林縣女性十大死因的第8位，雲林縣政府3年前開始推動國中女學生，免費接種9價子宮頸癌疫苗，今年從國一女學生開始接種，將有3100多位女學生受惠。

9價子宮頸癌疫苗今天開打，雲林縣長張麗善、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎等人，今天前往麥寮高中關心施打情況。

張麗善說，9價HPV疫苗是目前保護力較高的疫苗，防護力高達九成，會選擇從國一女學生開始施打，是因為有研究指出疫苗防護最有效力是9到14歲，希望提早防護能有效減少罹患子宮頸癌的機率。

她表示，雲林財政較弱勢，但守護學童不能馬虎，施打子宮頸癌疫苗得花費1萬多元，縣府編列3千多萬元，就是希望節省家長負擔，並保護下一代健康。

李秉穎提到，HPV病毒不只會引發子宮頸癌也會造成6癌1病，包括子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌、菜花等疾病，若在HPV的防治上進行預防，保護效果自然提升。

蔡麗娟說，世界衛生組織WHO疫苗政策，推動歐洲各國提供民眾完整的HPV保護及篩檢，是希望在2030年前消除子宮頸癌，雲林縣府可說是接軌國際，是全台第一個幫學生施打9價疫苗的縣市。

雲林縣衛生局長曾春美表示，國內目前有2價、4價、9價的HPV疫苗可選擇，價數越高能保護的HPV病毒型別越多，因此子宮頸癌的防護力，可從6、7成提升到9成。

曾春美說，衛生局與台大雲林分院、成大斗六分院、中國醫北港醫院、廖小兒科診所等縣內醫療單位合作，3月4日起至4月10日進駐縣內41所國中提供接種服務。

呼籲家長在疫苗接種前填寫同意書，讓家中子女享有健康福利，且要接受兩劑疫苗接種才有完整的保護力，如果校園接種日請假、本縣在籍不在學者都可進行補接種，補接種截止日為109年4月24日。