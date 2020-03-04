探視居家隔離者 黃偉哲：感謝配合

新冠肺炎疫情威脅，台南市有逾千人得居家隔離或檢疫，市長黃偉哲今視察永康社福中心居家隔離檢疫關懷點，透過電話關心，除關心生活起居，也感謝民眾配合。

黃偉哲前往永康社福中心關懷點，了解目前作業情形，也慰勉工作人員；在社工協助透過電話與個案交談，表達關心之意。

黃偉哲表示，中央疫情指揮中心要求地方政府設置居家檢離檢疫關懷點，台南市以最快速度結合社區關懷輔導員，對個案進行關懷。隨著疫情升溫，需要接受居家隔離檢疫的人會持續增加。雖然有里幹事進行關懷，但由專業志工做心理關懷，讓人感受仍然不同。

黃偉哲說，也感謝統一企業社會福利慈善事業基金會等單位捐助「關懷物資包」，還有慈濟善事業基金會捐贈的安心祝福包。

社會局長陳榮枝指出，台南市自2月24日起於永康、新營、北門等12處社會福利服務中心設立居家隔離檢疫關懷點，共投入81名專業社工，針對受隔離檢疫民眾進行電話關懷，協助提供適當服務。