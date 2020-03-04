防居家隔離檢疫者趴趴走 黃偉哲：多關懷

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市超過千人接受居家隔離或檢疫。台南市長黃偉哲今天視察居家隔離檢疫關懷點，透過電話關心個案，希望不要有人因心情受影響而到處「趴趴走」。

台南市政府社會局長陳榮枝表示，台南市自2月24日起於永康、新營、北門等12處社會福利服務中心設立居家隔離檢疫關懷點，共投入81名專業社工，針對受隔離檢疫的民眾進行電話關懷，並協助提供適當服務。

黃偉哲上午走訪位於永康社福中心的關懷點，了解目前的作業情況、慰勉工作人員；還在社工的協助下透過電話與個案交談，表達關心之意。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，中央疫情指揮中心要求地方政府設置居家檢離檢疫關懷點。台南市以最快速度結合社區關懷輔導員，對個案進行關懷。隨著疫情升溫，需要接受居家隔離檢疫的人會持續增加。雖然原本有里幹事進行關懷，但由專業志工做心理方面的關懷，讓人感受仍然不同。

黃偉哲表示，台南市已有1000多人接受居家檢疫或隔離，避免這些民眾心情受影響而到處「趴趴走」，多關懷他們是應該的。同時也感謝統一企業社會福利慈善事業基金會等單位捐助「關懷物資包」，還有慈濟善事業基金會捐贈的安心祝福包，一起為居家隔離及檢疫者加油打氣。

他說，先前曾發生過居家隔離檢疫者，在公文送達前仍搭乘大眾運輸工具的情況，中央已製定相關對策因應。台南市政府會全力配合，做到與中央沒有時間差的疫情資訊傳達，第一時間就訪視居家隔離檢疫者，避免成為防疫漏洞，盼讓防疫工作做得更盡善盡美。