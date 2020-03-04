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防疫升級 嘉義縣政府餐廳暫停內用只能外帶
新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮心提升一級開設，嘉義縣雖無確診案例，但縣長翁章梁指示超前部署，防疫升級，除暫停、延期群聚大型活動，今天起地下室餐廳暫停內用，只能外帶便當盒，避免大批員工民眾內用，群聚可能的感染，另電梯按鍵加封保鮮膜，定期消毒更換。
疫情衝擊觀光餐飲業，不少餐飲業者都自主落實防疫作業，加強消毒管理，保護消費者與員工健康安全，Costco好市多的多間分店餐飲內用區座椅全數撤下；嘉義縣府地下室餐廳每天有數百人用餐，為防感染，保障用餐員工安全，今起暫停內用。
餐廳大門放酒精消毒，內部椅子全撤掉，拉起線子禁止入內，餐廳工作人員忙打菜裝便當，無法在餐廳用餐，對習慣內用的員工及外來民眾造成不便，但大家都能體諒防疫非常時期，換拿便當盒外帶。
另，鑑於每天進出縣府洽公民眾、廠商，以及來自各地開會參加招標人員複雜，入口設消毒酒精，為避免經常用手指觸摸的電梯按鍵，產孳生細菌病毒，行政室今天派人加封保鮮膜，定期消毒更換，對此，員工及洽公民眾贊同支持說，「很棒喔！畢竟現在是疫情的非常時期，防疫工作人人有責！」。
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