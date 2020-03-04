躲空汙卻遇新冠肺炎 學校運動會慘淡 百年校慶也延期

台南市新化區大新國小為了躲空汙，今年首度將校慶運動會從12月移到3月舉辦，沒想到遇上新冠肺炎，學校原本決定仍在3月31日舉辦，但配合防疫，大隊接力不接棒改拍背，趣味競賽也取消，家長也不能參加，避免人群密切接觸，師生好失望，但校方上午開會後又決議延期。

大新國小校長王聖欽說，往年校慶運動會都安排在12月，但因冬天空汙嚴重，今年首度移師到3月舉辦，很不湊巧竟然又遇上新冠肺炎，基於校園防疫安全，大隊接力也不接棒，減少接觸，用手輕碰背部，但後來決定視疫情再決定何時舉辦。。

但這還不是最慘淡的，對台南偏鄉左鎮國小是地方大事，師生和地方人士已籌備多時，沒想到卻遇上新冠肺炎攪局，校長楊靜芳表示，原訂4月11日已決定延期至6月24日，與畢業典禮同天舉行；趣味遊戲及紀念餐會取消（認桌活動取消），連以往畢業生和家長的餐會，都一併取消，畢業生改發放餐盒。

台南麻豆安業國小今年也逢百年校慶，校長陳宏吉說，到任5年來都為了百年校慶在準備，原本要籌辦一場最盛大的校慶活動，有社區聯合運動會，三代同堂接力賽跑等，還準備在學校旁的太子宮舉辦餐會，已決定取消改發餐盒，但仍會表揚傑出校友表揚，也歡迎校友回娘家及回來開校友會等，遇上新冠肺炎也是無奈。

根據台南市教育局統計，這學期原有11所小學要舉辦百年校慶，包括柳營重溪國小、果毅國小、麻豆安業國小、培文國小、白河仙草國小、內角國小、北門蚵寮國小、關廟崇和國小、左鎮國小、六甲林鳳國小、新營新橋國小，均陸續在研議延期中。新化區口埤實驗國小是在10月舉辦百年校慶，目前是決定按照排定日期進行。

國立曾文家商3月28日的校慶園遊會，一度考慮延到4月18日，但最後基於防疫考量決定取消不辦，校長陳藝昕說，基於校園防疫，連親職座談會都改成發書面資料，學生多少有點失望，但還是能接受。