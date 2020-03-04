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抗疫藝術節！台南柚花藝術節3月登場戶外文旦園賞花

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南麻豆文旦開花了，2020柚花藝術節3月登場，鼓勵民眾走出戶外賞花。記者吳淑玲/攝影
台南麻豆文旦開花了，2020柚花藝術節3月登場，鼓勵民眾走出戶外賞花。記者吳淑玲/攝影

台南麻豆文旦今年提前3周開花，2020柚花藝術節將在3月登場，結合音樂演奏、茶席、藝文開花等活動，邀請民眾來一場柚園的藝術饗宴，台南市文化局長葉澤山說，雖然新冠肺炎的疫情影響，21場活動取消5場，但柚花藝術節都在空氣流通、充滿花香的戶外柚園舉行，可說是「抗疫藝術節」，歡迎大家來麻豆小鎮品茶聞柚花香。

台南市文化局總爺藝文中心、麻豆區農會、麻豆區公所、柚花宅園、在地藝文協會、柚農及各級學校等共同接力舉辦，即時起至3月31日，每周假日邀請大家走出戶外，造訪充滿花香的藝文小鎮。

總爺藝文中心表示，今年柚花提早2周盛開，麻豆已瀰漫淡淡的香氣，麻豆有多條「花見小路」，包括磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，以及北勢里尫祖廟51號買郎宅，都是初春麻豆最美的風景。

但有部分活動因疫情影響延後或取消，麻豆區農會承辦的柚花追香半程馬拉松，將延到8月舉行，而3月7日在吉園休閒農場舉辦的柚花飄香音樂會、3月8日在聖王宮舉辦的蚊港聖王祭、3月15日在永安宮舉辦的北勢風華音樂會及踏遍文旦原鄉路與蔴荳迎新柚花舞春等活動都取消。

今年一系列柚花饗宴有8大系列，包括「柚園饗宴」、「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「民藝嘉年華」、「藝文開花」，另有適合親子的「柚園體驗活動」及「親子手手、草地茶席會」，還有柚子園特別開放供民眾賞花、在花海漫步賞花，機會相當難得。

台南麻豆文旦開花了，2020柚花藝術節3月登場，鼓勵民眾走出戶外賞花。記者吳淑玲/攝影
台南麻豆文旦開花了，2020柚花藝術節3月登場，鼓勵民眾走出戶外賞花。記者吳淑玲/攝影
台南麻豆文旦開花了，2020柚花藝術節3月登場，鼓勵民眾走出戶外賞花。記者吳淑玲/攝影
台南麻豆文旦開花了，2020柚花藝術節3月登場，鼓勵民眾走出戶外賞花。記者吳淑玲/攝影
台南麻豆文旦開花了，2020柚花藝術節3月登場，鼓勵民眾走出戶外賞花。記者吳淑玲/攝影
台南麻豆文旦開花了，2020柚花藝術節3月登場，鼓勵民眾走出戶外賞花。記者吳淑玲/攝影

藝術節 疫情 文化局

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