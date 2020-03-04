雲林大成商工推動校園悅讀計畫 今天獲贈400冊書籍
台科大圖書公司總裁徐鳴龍今天贈送400餘冊各類書籍給雲林大成商工，希望能協助校長鄒紹騰推動的「校園悅讀計畫」更上一層樓。
徐鳴龍表示，鄒紹騰校長近年來不遺餘力地推動學生閱讀活動，因而特地專案辦理長期贈送各出版社的優良圖書雲林大成商工，2月贈送400本書市價超過10萬元。
其中抱括《世界越快 , 心則慢》、《流量新紅利時代》、《蔡康永的說話之道》、《影響力的要素》、《子曰:孔子精選200句》等涵蓋健康、理財、心理、考試到人生思考等各方面書籍。
徐鳴龍說，希望學生們除學習自己的技術領域，能藉著閱讀增長技術領域外的知識，因此他贈書給學生，希望能補足豐富學生的多元學習需求。
大成商工校長鄒紹騰表示，感謝總裁徐鳴龍贈書，豐富各類圖書讓學生受益，校方同時舉辦「I Want 愉閱」悅讀獎勵計畫及書香滿校園讀書心得比賽，讓學生透過閱讀可以陶冶情性、提升本職學能。
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