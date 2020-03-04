快訊

台鐵15站採紅外線測溫 發燒客擬隔離、免手續費退票

美醫院死5醫護仍不戴口罩 台籍營養師曝「超傻眼」

防疫停課不停學 黃偉哲扮直播主實測線上學習系統

中央社 / 台南4日電

台南市長黃偉哲今天充當直播主，和台南3大出版社合作，並分享線上自主學習系統，為新冠肺炎疫情一旦擴大造成全面停課的狀況，預先做準備。

台南市教育局規劃線上自主學習，和台南市的南一、康軒、翰林3大出版社合作，建置全市中小學師生免費線上學習系統；黃偉哲今天更親自上陣擔任直播主，實地測試及分享線上學習系統。

黃偉哲表示，台南這3大出版社原只開放教師使用電子書、習作、影音教學影片等教材資源，但在新冠肺炎防疫期間免費提供家長及學生使用，充分展現企業社會責任，也為將來「停課不停學」準備。

台南市教育局長鄭新輝說，市府在中央訂定停課標準後，就開始規劃3種在家自主學習模式；第一種是公私協力，配合學校各年級選用的教科書版本，和3家書商合作，運用線上學習資源，免費提供師生自主學習或線上直播教學。

第二種是專家教師直播教學模式，由台南市國教輔導各領域專家、教師組成直播教學團，線上開課，直播教學。

第三種是微課程教學，由新課綱辦公室團隊依學期各領域、各年級的教學單元，先建構核心概念的知識地圖，再連結現有的線上微教學影片資源，讓學生在教師引導下自主學習及評量。

市府也調查家中沒有網路和電腦設備的學生，並盤點出台南市學校約有6000台備用平板電腦和可用的無線網路基地台，若遇上全班或全校性停課，就可免費提供學生使用。

直播主 停課 黃偉哲

延伸閱讀

疫情造成全市停課 台南結合三大教科書商做好準備

杜絕托育兒虐案 黃偉哲祭鐵腕

唯一設在都會區 第150座玉山圖書館啟用

處理兒虐事件 黃偉哲：官員效率列年終考核

相關新聞

抗疫藝術節！台南柚花藝術節3月登場戶外文旦園賞花

台南麻豆文旦今年提前3周開花，2020柚花藝術節將在3月登場，結合音樂演奏、茶席、藝文開花等活動，邀請民眾來一場柚園的藝...

遭誤傳觀光工廠、販售站歇業 大同醬油澄清：整合資源

雲林縣西螺大同醬油品牌已有百年歷史，因位在中山高西螺交流道下的販售站暫時歇業，卻遭人在網路散布不實假消息直指停業；大同醬...

疫情升溫大甲媽祖遶境延期效應 配天宮、社口媽也延期

農曆3月瘋媽祖，受新冠肺炎疫情升溫衝擊，國內最大規模的大甲媽祖遶境延期，嘉義縣知名媽祖廟、朴子市配天宮也決定延期舉行遶境...

疫情升高 全台首廟400年鎮殿大道公祖首度出巡祈福

新冠肺炎疫情升高，台南新化區洋仔保生大帝廟有全台首廟之稱，創立在明萬曆年間有403年歴史，鎮殿大道公祖首度將在7、8日兩...

拱手不握手 南市議員響應防疫

新冠肺炎疫情蔓延，台南市議長郭信良昨與多名不分黨派議員表達全力配合中央防疫政策，盡量減少民代跑攤次數，並呼籲民眾「拱手不握手」，在關鍵時刻共同防疫。至於將在18日召開的議會臨時會是否因疫情延後，郭信良則表示要待10日程序委員會討論再決定。

朴子消防隊 自製救護車隔離艙

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提升一級開設，第一線執行傷病患救護的消防救護人員執勤風險大增，17年前SARS疫情發生，消防署配發的負壓隔離救護車已經報廢，嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，腦力激盪，費時一周，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。

登革熱防疫 南市容器換好康開跑

氣溫逐漸回暖，新冠肺炎疫情尚未緩解，卻也是登革熱防疫作戰的開始，高雄市長韓國瑜上月中旬即率先向登革熱宣戰，超前部署，呼籲自己的高雄，自己救，今天並將再安排視察行程，了解防疫進度。台南市環保局與各區公所合作，提早動員辦理病媒蚊孳生源清除，以及容器減量兌換活動。

不畏新冠肺炎疫情！跨國企業總裁帶產業向前衝

跨國企業順億關係企業總裁林文村當選嘉義縣民雄、頭橋工業區廠商聯誼會主任委員，他提出「熱情當責」、「服務利他」、「群策群力...

明年台灣設計展嘉義市主辦 黃敏惠：打造2.0典範

2021台灣設計展主辦權日前揭曉，由嘉義市獲得主辦權，是彰化、雲林、嘉義縣市地區第一次舉辦設計展，意義非凡，消息一出，許多人都振奮不已，市長黃敏惠說，希望嘉義市成為台灣設計展「2.0」的典範，展現城市的光榮感和美好。

雲林愛老眼鏡 送出2萬副

去年6月在新北市前市長朱立倫的牽線下，捐款人「無名氏」送1萬副老花眼鏡，給雲林65歲以上長輩免費配戴，縣長張麗善今年再請託加碼送1萬副，朱立倫昨到雲林再承諾，若雲林長輩還有需求，會有第三波、第四波敬老眼鏡。

杜絕托育兒虐案 黃偉哲祭鐵腕

兒虐事件頻傳，上月台南更爆出有4名托嬰中心人員不當管教幼童，遭勒令停業1年並裁罰24萬元，台南市長黃偉哲昨天祭出鐵腕，宣布未來除了追究托育機構的管理責任之外，社會局也要掌握解決問題的時效，必要時須列入年終考核依據。

雙語教學典範 西門實小要出書

台南市西門實驗國小3年來結合成大外語中心，進行學科內容與英文整合教學，提升學生英語能力，也打破學英文一定要上補習班迷思；...

熱門新聞

注意！南橫天池路段一周兩天禁止通行 3月17日起實施

大甲媽遶境延期 信徒發起319齊步走帶香旗揪團遶

疫情延燒生意難做 桃園4家老字號餐廳歇業

很晚才出門？ 韓國瑜交代每天行程滿檔

影／農民買不到肥料 後果恐怕很嚴重

基隆舊公寓增設電梯、改善無障礙 最高可補助216萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。