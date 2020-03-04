神明化身LINE貼圖 嘉義城隍廟推「愛你好神」
嘉義城隍廟以廟宇供奉的神明「城隍爺」、「諸羅媽」以及「七爺、八爺」推出「愛你好神」Q版LINE貼圖，是嘉義地區首間將神明化身為貼圖的廟宇，廟方希望透過貼圖，讓大家時時刻刻，都感到平安順心。
廟方設計的貼圖中，可看到城隍爺化身為卡通形象，配上「甘溫」、「好開心」和「忙碌中」等語，手舞足蹈的樣子十分逗趣，七爺、八爺也不像往日嚴肅，還會俏皮地吐舌頭說「我發現你了」，連媽祖比上小愛心手勢說「愛你唷」，還有拿著棒棒糖說「呷霸沒？」
嘉義城隍廟董事長賴永川說，嘉義城隍廟建廟300年，歷史悠久，但仍希望拉近年輕族群的距離，也希望民眾看到神明覺得很親切，因此便找設計團隊設計貼圖，拉近民眾與神明之間的距離。
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