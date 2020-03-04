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遭誤傳觀光工廠、販售站歇業 大同醬油澄清：整合資源

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林縣西螺大同醬油品牌已有百年歷史，因位在中山高西螺交流道下的販售站暫時歇業，卻遭人在網路散布不實假消息直指停業，大同醬油今天出面澄清為不實消息，公司只是整合資源。圖／大同醬油提供
雲林縣西螺大同醬油品牌已有百年歷史，因位在中山高西螺交流道下的販售站暫時歇業，卻遭人在網路散布不實假消息直指停業，大同醬油今天出面澄清為不實消息，公司只是整合資源。圖／大同醬油提供

雲林縣西螺大同醬油品牌已有百年歷史，因位在中山高西螺交流道下的販售站暫時歇業，卻遭人在網路散布不實假消息直指停業；大同醬油今天說明，公司在雲林屹立逾百年，販售站暫時歇業，是為整合觀光工廠資源。

大同醬油經理曾士豐提到，近年來國人旅遊型態改變，專營遊覽車載客休憩、購物為主的大同休息站無可避免受到衝擊，為提供更優質服務並整合觀光工廠資源，經營團隊上個月才決定將大同休息站暫時歇業。

他說，公司透過網路告知，也利用通訊軟體知會各同業、遊覽車與旅行社等業者，避免大家撲空，但卻遭誤傳為大同休息站、黑金釀造館觀光工廠都要關閉，因此今天才出面澄清。

而位在斗六工業區的黑金釀造館觀光工廠，依舊開門迎賓為大家服務，也請眾人不要再謠傳不實消息，大同醬油始終都與大家同在。

大同醬油指出，為促進西螺在地的觀光旅遊發展，民國68年在西螺鎮大同路本廠，設置雲林第一家遊覽車休息站，開放旅客參觀及購物，啟用後堪稱是當年第一家的觀光工廠。

接著中山高速公路開通後，民國78年擴大營業遷至鄰近高速公路西螺交流道旁，稱為「大同醬油西螺休息站」，被大家暱稱「大同休息站」，提供在台一線上往來南北旅客休憩及購物服務，開創台灣遊覽車休息站先趨。

為擴大產能，民國85年擴廠搬遷到斗六工業區，並在15年後擴充設備及所有軟硬體設置觀光工廠「黑金釀造館」，推廣雲林在地傳統醬油產業，百年來經營始終堅持「做好醬」的原則，不斷研發並提昇品質。

觀光工廠 遊覽車

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