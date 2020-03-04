疫情升溫大甲媽祖遶境延期效應 配天宮、社口媽也延期

農曆3月瘋媽祖，受新冠肺炎疫情升溫衝擊，國內最大規模的大甲媽祖遶境延期，嘉義縣知名媽祖廟、朴子市配天宮也決定延期舉行遶境，另依傳統原訂本月底，到配天宮進香的雲林縣西螺福天宮社口媽祖遶境也延期，廟方已通知配天宮。

配天宮每年逢農曆3月22、23日，舉行媽祖誕辰平安遶境，去年恢復真人藝閣遊行，成為地方宗教盛事，因應肺炎疫情，廟方董事會日前開會決議，為避免群聚感染，支持防疫，決定延期。

副總統當選人賴清德過年到配天宮發放紅包；配天宮每年會在元宵節，按傳統舉辦「燈花媽踩街嘉年華遊行」，今年碰上疫情，董監事會決定停辦，花燈展及燈謎晚會照常舉行，廟方日前再召開「媽祖聖誕遶境活動臨時會」，原定4月14、15日遶境延期，待疫情穩定，公告擇期舉辦時間。

配天宮董事長黃清田說，延期因疫情險峻，加上大甲媽祖遶境延期效應，另西螺社口媽為配天宮分靈的二媽，朴子人尊稱為「二姑婆」，每年此時期待「二姑婆回娘家」，27至29日三天謁祖進香也因疫情延期。

百餘年前，福天宮每年動員信眾，從西螺到配天宮謁祖進香，徒步3天，途經雲林土庫、北港、嘉縣六腳等鄉鎮近百個庄頭，社口媽在清康熙52年從配天宮分靈，每年媽祖誕辰前循古香路徒步遶境，每次都有數千信眾和陣頭護駕隨行。

今年媽祖聖誕祝壽典禮，定4月15日上午7點舉行，不對外邀請，以董監事會、值年爐主會及配天宮八個附屬團體參與，儀式將以簡單、隆重為原則。