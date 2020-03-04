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疫情升高 全台首廟400年鎮殿大道公祖首度出巡祈福
新冠肺炎疫情升高，台南新化區洋仔保生大帝廟有全台首廟之稱，創立在明萬曆年間有403年歴史，鎮殿大道公祖首度將在7、8日兩天出巡祈福，還有南海佛祖及新化龍慶宮五瘟大帝，希望驅逐瘟疫，安定民心，也為台灣防疫醫護人員祈求平安。
保生大帝廟主委林志聰表示，祈福行程從上午8點至晚上8點，要走遍新化區內包括崙仔頂、知母義及山仔腳，一切從簡，不接駕、陣頭不參與，只有他和幹部及志工約50人，以莊嚴隆重的心情，步行祈福。廟方準備保生大帝「大符」，供信徒索取。
最特別的是供奉在二樓的鎮殿大道公祖，推測已來台403年，是鎮廟之寶，從來沒有出過門，這次是首度要求出門祈福，林志聰説，保生大帝生前是醫生，可能感受到疫情升高，要為醫護人員打氣，才會要求出門；另龍慶宮主祈五瘟大帝，也盼發揮神威掃除瘟疫。
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